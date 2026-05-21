Налоговая начала замораживать интеллектуальную собственность компаний за долги

Обеспечительные меры вводятся в случаях, когда ФНС считает, что компания может вывести активы

Фото: Анастасия Фартыгина

Российские налоговики в обеспечительных мерах начали чаще блокировать компаниям патенты, товарные знаки компаний, программы, базы данных и права требования к контрагентам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо от Федеральной налоговой службы (ФНС).

В ФНС прибегают к «заморозке» в качестве обеспечительных мер, когда есть риск, что компания начнет выводить активы и взыскать долг станет проблематично. В случае блокировки налоговой фирма не теряет само имущество, но не сможет продать, заложить или переоформить его без согласия налоговиков.

Наибольший риск нововведение несет IT-компаниям, маркетплейсам, онлайн-школам и владельцам брендов. У таких компаний интеллектуальная собственность является основополагающей для деятельности.

Зульфат Шафигуллин