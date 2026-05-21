Эксперт объяснил, почему российские чиновники стали чаще играть в гольф

Гольф становится частью рабочего этикета, считает Дина Ашрапова

Фото: Артем Дергунов

Гольф становится частью рабочего этикета среди российских чиновников. Такое мнение в интервью «Реальному времени» выразила автор и ведущий блога «Вокруг гольфа» Дина Ашрапова.

При этом эксперт считает, что увлеченность президента США Дональда Трампа гольфом не повлияла значительным образом на популярность вида спорта в России.

— Я бы не переоценивала влияние одной медийной фигуры. Да, Трамп — страстный гольфист, и его пример показывает, что гольф совместим с очень плотным графиком. Но в России интерес со стороны политиков и публичных людей рос независимо от этого. Скорее, наоборот: наше чиновничество и шоу-бизнес стали чаще выбирать гольф, потому что это удобная и статусная площадка для неформального общения. Я знаю несколько депутатов, топ-менеджеров госкомпаний, которые регулярно играют. Для них гольф — это не хобби, а часть рабочего этикета, — заявила Ашрапова «Реальному времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Дина Ашрапова добавила, что для бизнесменов и чиновников важна деловая составляющая гольфа, поле располагает к открытым разговорам.

О состоянии дел с развитием гольфа в Татарстане и предстоящих крупных турнирах по этому виду спорта в республике читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин