Источник: каждый четвертый директор школы вынужден экономить на охране

При этом объем госзакупок охранных услуг для образовательных учреждений в России увеличился почти в полтора раза

Каждый четвертый директор школы в России вынужден экономить на охранных услугах. С такими данными выступили эксперты «Известий».

При этом объем госзакупок охранных услуг для образовательных учреждений в России увеличился почти в полтора раза. По данным системы «Тендерплан», закупки выросли до 86 млрд рублей.

Значительная часть контрактов заключается с существенным демпингом реальной стоимости услуг. Исследование выявило, что свыше 1 тыс. контрактов расторговывают с резким снижением на 41%. Чаще всего демпингом (занижением начальной максимальной цены контракта на 25% и более) занимается уфимская компания «Сокол», которая работает также в Татарстане. В результате этого на охрану школ отправляют неквалифицированный персонал, заключают эксперты.

— В итоге складывается ситуация, когда одни делают вид, что платят, вторые делают вид, что работают, а бюджетные деньги тратятся впустую, и задача обеспечения охраны и безопасности объекта, а также находящихся на нем людей отодвигается на второй план, — заявил председатель правления союза СРО негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик.

По данным аналитиков, в 2025 году 25% директоров школ признались, что вынуждены экономить на охране из-за нехватки финансирования.

— В 2026 году 23% директоров признались, что вынуждены экономить на обеспечении охраны образовательной организации ввиду недостаточного финансирования. В 2025 году их доля составляла 25%, — сказал «Известиям» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Константин Смирнов.

Всего лишь в 61% школ России охраной образовательной организации занимается лицензированная частная охранная фирма. В 22% — работает только сторож, в 11% — вахтер, а еще в 6% — сотрудники Росгвардии.

Ранее, в феврале, в Кремле заявили, что принимаются все необходимые меры в связи с участившимися случаями нападений в учебных заведениях.

