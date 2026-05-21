В Уфе официально открыли улицу имени политика Жириновского

Это уже четвертый город в России, где будет улица с его именем

В Уфе состоялось официальное открытие улицы имени политика Владимира Жириновского. Информация опубликована на сайте администрации города.

Улица Жириновского протяженностью 800 метров в Уфе расположена между населенными пунктами Ветошниково и Романовка на территории Демского и Ленинского районов. Инициатива о присвоении имени политика ранее выносилась на общественное обсуждение, ее поддержало более 2700 человек.

Ранее именем Жириновского были названы улицы в Москве, Краснодаре, Астрахани, Курской области. Планируется, что данная практика будет продолжена в других российских городах. В Татарстане приняли решение в память о политике создать аллею в Высокогорском районе.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Политик ушел из жизни 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Зульфат Шафигуллин