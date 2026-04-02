В Нижнекамске после ЧП на НКНХ поступило около 120 обращений о поврежденных окнах

Основная часть проблем связана с повреждениями балконов — разбитыми стеклами и трещинами в рамах

В Нижнекамске продолжается работа по устранению повреждений оконных конструкций. На данный момент зарегистрировано 120 обращений от жителей города, сообщает пресс-секретарь главы района Яна Комарова-Енькова.

Основная часть проблем связана с повреждениями балконов: разбитыми стеклами и трещинами в рамах. Специалисты управляющих компаний и подрядчики уже обработали 54 обращения, говорится в официальном сообщении.

По результатам работы:

по 47 адресам произведены замеры для изготовления новых окон;

по двум адресам работы полностью завершены;

в пяти случаях были вынесены отказы.

Все осмотры поврежденных конструкций планируется завершить 3 апреля. Процесс заказа материалов и установки новых конструкций идет параллельно с замерами и будет продолжаться до полного завершения работ.

На данный момент в больницах Татарстана остаются 12 пострадавших во время ЧП на «Нижнекамскнефтехиме». Напомним, что 31 марта на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» при ликвидации разгерметизации оборудования произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Возгорание локализовано. В результате ЧП погибли два человека, 20 человек госпитализированы, еще 64 обратившихся за медицинской помощью получили легкие травмы. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова