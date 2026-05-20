Татарстан опубликовал меморандум, подписанный с Бухарской областью Узбекистана

Стороны планируют активнее работать вместе в торговле, экономике и инвестициях

Фото: Артем Дергунов

Правительство Татарстана и хокимият Бухарской области Узбекистана заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие всестороннего сотрудничества между регионами. Документ подписан 20 апреля 2026 года в Ташкенте.

Соглашение направлено на развитие деловых отношений между регионами. Стороны планируют активнее работать вместе в торговле, экономике и инвестициях. Компании из Татарстана и Бухарской области смогут легче сотрудничать в разных сферах.

Особое внимание уделят развитию связей между учеными и студентами, а также культурному обмену. Планируется наладить взаимодействие между молодежными организациями и организовать прямые авиарейсы для туристов и грузов. Регионы также будут вместе участвовать в выставках и ярмарках.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Соглашение будет работать постоянно. При этом оно не создает финансовых обязательств между сторонами, а лишь помогает развивать сотрудничество в будущем.

Напомним, что КГМУ и медцентр Узбекистана начнут сотрудничать в области кардиологии. Проект позволит выпускникам медвузов, в частности из Узбекистана, получить квалификацию, признаваемую как в своей стране, так и в России.

Наталья Жирнова