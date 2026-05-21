Более 137 тыс. россиян стали банкротами с начала года
Чаще всего процедуру банкротства проходят представители миллениалов
С начала года процедуру банкротства в России прошли 137,5 тысячи граждан. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), сообщает «Коммерсант».
Показатели выросли на 13,7% по сравнению с данными за 2025 год. Всего за все десять лет существования процедуры личного банкротства несостоятельными признали 2,22 млн россиян. Из них 7,5 тыс. граждан обанкротились за это время дважды, 49 человек — трижды.
Чаще всего в России процедуру банкротства проходят женщины — 56% против 44% мужчин, а также представители поколения миллениалов (людей, родившихся в период с 1981 по 1996 год) — 47%.
Градация случаев банкротства по поколениям:
- миллениалы (рожденные в 1981–1996 годах) — 47%;
- поколение X (рожденные в 1965–1980 годах) — 26%;
- зумеры (родились в 1997–2012 годах) — 20%;
- бэби-бумеры (1946–1964 гг.) — 7%.
Такую градацию поколений эксперты связывают с тем, что миллениалы более активны в трудовой деятельности, а зумеры предпочитают не обращаться за кредитами.
Общая доля погашения задолженностей банкротов остается на низком уровне — 6-7%. При этом суды стали чаще отказывать в списании долгов — 2,1% случаев против 1,1% в данный период 2025 года.
Татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело на челнинское ООО «Долг списан», оказывающее услуги в области банкротства. Поводом стало обращение одного из банков, усмотревшего в рекламе юристов признаки нарушения закона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».