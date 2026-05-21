Более 137 тыс. россиян стали банкротами с начала года

Чаще всего процедуру банкротства проходят представители миллениалов

Фото: Михаил Захаров

С начала года процедуру банкротства в России прошли 137,5 тысячи граждан. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), сообщает «Коммерсант».

Показатели выросли на 13,7% по сравнению с данными за 2025 год. Всего за все десять лет существования процедуры личного банкротства несостоятельными признали 2,22 млн россиян. Из них 7,5 тыс. граждан обанкротились за это время дважды, 49 человек — трижды.

Чаще всего в России процедуру банкротства проходят женщины — 56% против 44% мужчин, а также представители поколения миллениалов (людей, родившихся в период с 1981 по 1996 год) — 47%.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Градация случаев банкротства по поколениям:

миллениалы (рожденные в 1981–1996 годах) — 47%;

поколение X (рожденные в 1965–1980 годах) — 26%;

зумеры (родились в 1997–2012 годах) — 20%;

бэби-бумеры (1946–1964 гг.) — 7%.

Такую градацию поколений эксперты связывают с тем, что миллениалы более активны в трудовой деятельности, а зумеры предпочитают не обращаться за кредитами.

Общая доля погашения задолженностей банкротов остается на низком уровне — 6-7%. При этом суды стали чаще отказывать в списании долгов — 2,1% случаев против 1,1% в данный период 2025 года.

Татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело на челнинское ООО «Долг списан», оказывающее услуги в области банкротства. Поводом стало обращение одного из банков, усмотревшего в рекламе юристов признаки нарушения закона.

Зульфат Шафигуллин