Алексей Созинов возглавил Комитет по соцполитике Татарстана
Он заменил на этой должности Светлану Захарову
Алексей Созинов был избран председателем Комитета по социальной политике Татарстана. Он заменил на этой должности Светлану Захарову, которую назначили новым детским омбудсменом республики.
Его кандидатуру выбрали единогласно в ходе специального заседания, состоявшегося в перерыве пленарного заседания парламента. Алексей Созинов до своего назначения руководил КГМУ.
Сообщается, что новый председатель комитета является доктором медицинских наук, профессором, заслуженным работником здравоохранения как Республики Татарстан, так и Российской Федерации. Алексей Созинов трижды избирался депутатом Госсовета.
