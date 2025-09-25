Новости общества

Алексей Созинов возглавил Комитет по соцполитике Татарстана

12:57, 25.09.2025

Он заменил на этой должности Светлану Захарову

Фото: Динар Фатыхов

Алексей Созинов был избран председателем Комитета по социальной политике Татарстана. Он заменил на этой должности Светлану Захарову, которую назначили новым детским омбудсменом республики.

Его кандидатуру выбрали единогласно в ходе специального заседания, состоявшегося в перерыве пленарного заседания парламента. Алексей Созинов до своего назначения руководил КГМУ.

Сообщается, что новый председатель комитета является доктором медицинских наук, профессором, заслуженным работником здравоохранения как Республики Татарстан, так и Российской Федерации. Алексей Созинов трижды избирался депутатом Госсовета.

Наталья Жирнова

