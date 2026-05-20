В Тетюшах выставят на торги четыре исторических здания по программе «Объект за рубль»

В администрации Тетюшского района состоялось совещание по вопросам реализации объектов культурного наследия. На территории района насчитывается 71 объект культурного наследия, включая 37 археологических памятников, и 92 выявленных объекта. В самом городе Тетюши расположено 35 объектов культурного наследия и пять выявленных.

По программе «Объект за рубль» летом в 2026 году планируется выставить на торги четыре исторических здания, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Среди выставляемых на торги объектов: здание земской аптеки конца XIX века, дом Шитухина начала XX века, дом П.Ф. Крупина конца XIX века и дом П.Я. Ашмарина, также относящийся к концу XIX столетия. Все здания расположены в исторической части города.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин отметил, что Тетюши сохраняют свой уникальный исторический облик, однако существует необходимость в восстановлении аварийных объектов культурного наследия.

Напомним, что весной 2026 года количество поездок туристов в малые города Татарстана выросло на 13%. Лидером по динамике посещаемости стал Болгар.

Наталья Жирнова