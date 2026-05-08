«Спасибо за Победу, за ваше мужество и самоотверженность»

Банк «Аверс» поздравил ветеранов с Днем Победы

Фото: Динар Фатыхов

9 Мая — особенный и значимый день для каждой российской семьи. В этом году вся страна отмечает 81-ю годовщину Великой Победы. Память о выдающемся подвиге нашего народа, защитившего родную землю и свободу, по-прежнему бережно хранится в сердцах поколений. По доброй традиции в преддверии Дня Победы сотрудники Банка «Аверс» посетили ветеранов, выразили им глубокую благодарность за проявленный героизм и самоотверженность, а также вручили подарки.

«Когда объявили, что Победа, слез было море»

Каждый год накануне Дня Победы АО Банк «Аверс» оказывает внимание ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году, следуя традиции, сотрудники банка посетили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей, выразили им благодарность и вручили продуктовые наборы и памятную монету, выпущенную в честь 80-летия Победы.

Сотрудники банка посетили ветеранов, вручили продуктовые наборы и памятную монету, выпущенную в честь 80-летия Победы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первым гостей встретил Василий Никифорович Горшков. Он попал на фронт в 1944 году, в 17 лет. После войны ветеран еще почти 6 лет служил на Дальнем Востоке. Вернувшись на Родину в 1951 году, первым делом решил возместить пробел в образовании, отучился в техникуме, а потом получил и высшее образование. По распределению попал на Пороховой завод. Его взяли на должность мастера, а на пенсию он ушел начальником участка со званием «Заслуженный химик России».

Первым гостей встретил Василий Никифорович Горшков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня 98 летний Василий Никифорович живет в заботе семьи. У него 3 внуков и 6 правнуков. Гостей ветеран встретил при полном параде.

— Как узнал, что придут поздравить, разволновался, ждал. Спрашивал, кто из детей придет, чтобы быть рядом в такой момент, — говорит супруга ветерана Анна Горшкова.

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимал еще один ветеран — Иван Петрович Мурахтанов. На начало войны ему было 14 лет, он успел и в тылу поработать.

— Отца и двух его братьев забрали на фронт. Папе не суждено было вернуться, о том, что он погиб, мы узнали уже после войны. Никаких вестей от него не было. Мы не знали, что с ним. Женщин по нарядам отправляли то лес валить, то копать окопы, строить железные дороги. Маму мы тоже практически не видели. На три семьи была одна бабушка. Поэтому приходилось справляться самим. Тяжело вспоминать, через что нам пришлось пройти: керосина не было, мыла не было, хлеба даже не давали, — говорит ветеран.

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимали супруги Мурахтановы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 1944 году его призвали на фронт. Иван Петрович попал в запасную стрелковую дивизию. Всего в армии он прослужил 7 лет. После службы женился. Его жена — Анастасия Васильевна Мурахтанова — труженица тыла.

— Когда объявили по рупору, что Победа, война закончилось, все прибежали в правление колхоза. Слез было море. Мы всё ждали, что папа придет, так и не дождались, — вспоминает май 45-го Анастасия Васильевна и не может сдержать слез.

Супруги Мурахтановы проводили гостей напутственными словами:

— Честно служить, честно работать и беречь нашу Родину.

Нина Петровна Глазкова — труженица тыла, ей исполнилось 102 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Они ковали победу в тылу

Сегодня в рядах ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла остаются люди долгого века. Кто-то близок к столетию, другие уже достигли его. В их числе — Нина Петровна Глазкова, труженица тыла, ей исполнилось 102 года.

— Придется до 110 лет прожить, раз так заботитесь, — в приподнятом настроении встретила она гостей.

Нина Петровна родилась в Сабинском районе. Говоря о своей жизни, отмечает, что ей с детства было не сладко. В 7 лет она осталась без мамы, а в 13 — полностью осиротела. Когда началась война, юную Нину по разнарядке отправили в Казань на ФЗО, она отучилась на токаря. После обучения попала на пороховой завод.

— Мы делали детали для оборудования пороховщиков. Работа, конечно, была тяжелая, целый день на ногах. Мы — молодые девушки и юноши 14—17 лет. Но никто никогда не жаловался, каждый знал, что наш труд приближает Победу. Нам давали хлеб по 700 г, как и основным рабочим. Кроме этого, у нас на заводе было подсобное хозяйство и столовая. Что-то там готовили, кормили нас. И это тогда была благодать. Я до сих пор за это благодарна. Хоть и мало, но еда у нас была, — вспоминает пенсионерка.

Бодро встретила сотрудников банка 98-летняя труженица тыла Шамсинур Ибрагимовна Ибрагимова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как тут не жить, когда столько внимания. Так радостно, что все приезжают, навещают. Это ведь достижение, — бодро встретила сотрудников банка 98-летняя труженица тыла Шамсинур Ибрагимовна Ибрагимова. Ее жизнелюбию можно только позавидовать. Но когда поздравления плавно перешли в воспоминания, в глазах появилась грусть.

— У меня и детства то не было, — говорит она.

Шамсинур Ибрагимова родилась в деревне Старое Абдулово в Тукаевском районе Республики Татарстан. Семья была зажиточная.

— Жили мы небедно. Родители мои — трудяги. Работали много, имели свое подсобное хозяйство. В 30-е годы начали образовываться колхозы. В них заставляли вступать принудительно. Родители мои не хотели. За это их признали кулаками. Нас подвергли раскулачиванию. Забрали всю живность, жнейку — нашу кормилицу. До сих пор стоит перед глазами, как ее забирали, — вспоминает Шамсинур Ибрагимовна.

Дальше были тяжелые годы: арест отца, начало войны. Она, будучи 14-летним подростком, трудилась на торфоразработках, на торфяных болотах, работала и на лесозаготовках.

После войны она по вербовке уехала в подмосковный город Павловский Посад, там обзавелась семьей. Шамсинур Ибрагимовна ездила и на освоение целинных земель. А в 1958 году семья вернулась в Казань. Сейчас труженица тыла проживает с дочерью.

С предстоящим праздником Банк «Аверс» поздравил и Зинаиду Николаевну Шарипову, труженицу тыла. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С предстоящим праздником Банк «Аверс» поздравил и Зинаиду Николаевну Шарипову, труженицу тыла. Она родилась в поселке Новочувашский Зеленодольского района. В большой семье, кроме нее, было еще трое детей. Когда началась война, маленькой Зине едва исполнилось 9 лет. Отца на фронт забрали сразу: Николай Кириллович Матвеев командовал бронепоездом. С войны он так и не вернулся. Погиб в марте 1944 года.

— Он был дважды награжден орденом Красной Звезды, — с гордостью вспоминает об отце пенсионерка.

Когда Зине исполнилось десять, она начала работать в колхозе. В 1945 году девочка попала в больницу с воспалением легких, там она и узнала о долгожданной победе над фашистами.

— Когда сообщили, что война закончилась, все выбежали на улицу, радовались, плакали от счастья. У меня и болезнь на радостях прошла, — рассказывает Зинаида Шарипова.

Сейчас пенсионерка живет одна, потеряла зрение. Но не падает духом, ей помогают соседи.

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимал еще один труженик тыла — Мухаметвагиз Харисович Каримов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимал еще один труженик тыла — Мухаметвагиз Харисович Каримов. Он родился в деревне Биектау Рыбно-Слободского района. Когда началась война, он был десятилетним ребенком, но ему пришлось быстро повзрослеть. Отца забрали на фронт, скоро пришла весть о том, что он пропал без вести. Мухаметвагизу, как старшему из четырех детей, пришлось наравне со взрослыми работать в колхозе.

После войны, отслужив в армии, он вернулся в родную деревню, где и прожил всю свою жизнь. Сейчас ветеран живет окруженный заботой своих детей, внуков и правнуков.

Маленькие героини большой войны

Вера Алексеевна Мигунова в годы Великой Отечественной войны еще ребенком вместе с мамой побывала в трех фашистских концлагерях, прошла через весь ад, но сумела выжить.

Вера Алексеевна Мигунова в годы Великой Отечественной войны еще ребенком вместе с мамой побывала в трех фашистских концлагерях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Будучи 9-летней девочкой, Вера Алексеевна больше года провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Концлагерь известен тем, что здесь ставили медицинские эксперименты над заключенными, в том числе и над детьми. Освобождение пришло лишь в конце апреля 1945 года.

Банк «Аверс» поздравляет пенсионерку уже много лет подряд, поэтому она с гостями доверительно, как с близкими, обсудила свои печали и радости.

Зинаида Григорьевна Бушуева — житель блокадного Ленинграда. На время начала блокады Зинаиде исполнилось 8 лет. Через два года их с мамой и младшим братом эвакуировали в Казань. Много месяцев они провели в больницах, их лечили от дистрофии.

— Учиться я не могла, поэтому в школу пошла поздно. Памяти не было вообще, способность к запоминанию возвращалась медленно, — вспоминает блокадница.

Зинаида Григорьевна Бушуева — житель блокадного Ленинграда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свои 93 Зинаида Григорьевна ведет активный образ жизни. У нее предпраздничные дни расписаны по минутам.

Без внимания Банк «Аверс» не оставил и 90-летнюю Лидию Андреевну Лукоянову. Она — дитя войны, родилась в 1935 году. Хотя на начало войны ей было всего 6 лет, ей пришлось работать в поле.

— Работать было некому, и нас, маленьких, привлекали — все были при деле. Война отняла у меня отца, есть было нечего, питались разной травой, носить было нечего. Так и жили. Даже сейчас плакать хочется, когда вспоминаю, — говорит она.

Без внимания Банк «Аверс» не оставил и 90-летнюю Лидию Андреевну Лукоянову. Реклама АО «Банк «Аверс». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидии Андреевне очень хотелось встретить гостей, прикрепив Георгиевскую ленту. По словам дочери, пенсионерка очень расстроилась, не найдя ее. Но сотрудники банка пришли на помощь, поделились своей. Лидия Андреевна радостно позировала с георгиевской лентой на груди.

Столько судеб — каждая со своим грузом боли и смелости. Кто-то держал оборону дольше, кто-то спасал жизни в тени, кто-то оставил мечты ради других. Но сегодня их объединила радость — понимание того, что их подвиг и их жертвы не забыты. Их память живет не в музейных витринах, а в каждом доме: за столом, в детских вопросах, в тихих молитвах по ушедшим. О поколении победителей в нашей стране будут помнить всегда: хранить их воспоминания и пересказывать детям и внукам.