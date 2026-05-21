В России предложили досрочно завершить учебный год в школах из-за жары

В Общественной палате РФ призвали не мучать детей в регионах, где установилась жаркая погода

В России предложили досрочно завершить учебный год в школах из-за жаркой погоды. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП России) Владислав Гриб.

В первую очередь это касается младших классов, считает представитель ОП РФ.

— С учетом того, что во многих школах нет кондиционеров, а на улице — 35-градусная жара, то, конечно, в ряде регионов я предлагаю все-таки, с учетом вышесказанного, досрочно закончить учебный год, — сказал Гриб РИА «Новости».

Представитель ОП РФ также добавил, что досрочное завершение уроков в школах не окажет существенного влияния на образовательный процесс.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти. Однако позже министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг данную информацию.

