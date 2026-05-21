В КФУ повысили стоимость обучения до 20% на популярных направлениях

Решение принято единогласно на Ученом совете университета

Казанский федеральный университет (КФУ) опубликовал приказ о стоимости образовательных услуг на 2026/27 учебный год. Наибольшее повышение цен затронуло наиболее востребованные у абитуриентов программы в сфере права, экономики, медиа и международных отношений.

Решение о повышении стоимости обучения принималось на Ученом совете КФУ от 30 апреля 2026 года. На заседании присутствовало 66 человек из 98 членов совета, все единогласно проголосовали за. Окончательный документ подписан 14 мая ректором КФУ Ленаром Сафиным.

Рост стоимости по ключевым направлениям бакалавриата и специалитета составил 10%.

Так, обучение на программе «Юриспруденция» подорожало с 300 тыс. до 330 тыс. рублей. Стоимость обучения по специальностям «Журналистика» и «Телевидение» в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций увеличилась с 252 тыс. до 277 тыс. рублей. Аналогичный рост с 300 тыс. до 330 тыс. рублей зафиксирован на направлении «Реклама и связи с общественностью». Программа «Международные отношения» теперь стоит 332 тыс. рублей против прежних 302 тыс. рублей.

Самым дорогим направлением в вузе по очной форме обучения стала программа «Экономика и финансы» — ее стоимость для первокурсников составит 495 тыс. рублей. В пятерку лидеров по стоимости также вошли:

«Дизайн» — 351 тыс. рублей;

«Лечебное дело» — 350 тыс. рублей;

«Международные отношения» — 333 тыс. рублей.

Минимальная стоимость обучения в КФУ сохранится на программах среднего профессионального образования (СПО). Самыми доступными направлениями стали специальности в филиалах вуза: «Экономика и бухгалтерский учет», «Операционная деятельность в логистике» и «Юриспруденция» (Елабужский и Набережночелнинский институты) — от 117,5 тыс. рублей.

При этом ранее сообщалось, что КФУ вошел в тройку лидеров по числу бюджетных мест в вузах России. Университет предоставляет около 21 тысячи бюджетных мест для студентов.

Зульфат Шафигуллин