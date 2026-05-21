Для участников ПМЭФ отменили сдачу ПЦР-тестов

Это произошло впервые с 2021 года

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не придется сдавать ПЦР-тесты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет ПМЭФ.

При этом ПЦР-тестирование сохранят только тем, кто участвует в пленарном заседании. В прежние годы в них принимал участие президент России Владимир Путин.

— В этом году сдавать ПЦР не надо. Он будет необходим только для участия в пленарном заседании, — отметил источник.

Тестирование на коронавирус, грипп и ОРВИ участники ПМЭФ ежегодно проходили с 2021 года. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии.

Зульфат Шафигуллин