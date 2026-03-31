Без халяля экспорт в мусульманские страны не наладить: что показали главе Росаккредитации в Казани

На Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел обсуждали, как выйти на экспортные рынки и остановить отток молодежи

Фото: Артем Дергунов

Большая часть молодых людей после окончания школы уезжает из деревень в поисках лучших жизненных перспектив в Казани, Москве и других городах, беспокоились участники Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Отток молодежи из татарских деревень принял угрожающие масштабы в Подмосковье, Челябинской области и Пермском крае. Однако в тех регионах, где вкладываются в улучшение социальной инфраструктуры, молодежь остается на родине. К примеру, из соседней Чувашии уезжает не более 10% выпускников сельских школ. Предпринимателям татарских сел рекомендовали расширять рабочие места и сбыт за счет экспорта сельскохозяйственной продукции. «Экспорт — это прежде всего халяльная продукция. Будем ее продвигать», — сообщил Рустам Минниханов.

Казылык, мед и замороженные ягоды

Казань стала центром притяжения для татарских предпринимателей со всей России. В течение трех дней здесь проходил XIV Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. На него съехались представители малого бизнеса, главы фермерских хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств, а также местные власти. Пленарное заседание с участием Рустама Минниханова стало заключительным аккордом форума.

Перед началом заседания предприниматели развернули выставку с халяль-продукцией. Условно ее можно было назвать «казылык шагает по стране», потому что один торговый ряд почти весь был заполнен священной кониной. Образцы колбасы из натуральной конины с салом привезли сельхозкооперативы из Мордовии, Пензы, Татарстана и Чувашии. Рустам Минниханов мог попробовать каждый «сорт», но старался больше рассказывать о продукции руководителю Федеральной службы по аккредитации Дмитрию Вольвачу. Федеральный орган уполномочен выдавать сертификаты халяль наряду с Духовным управлением мусульман. Кстати, ценник начинался от 2 тысяч рублей за килограмм.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Практически у всех производителей есть сертификат от ДУМ РТ, подтверждающий соответствие стандартам халяль. «У нас сертификацию на халяль проходят трижды: сначала в ДУМ РТ, потом в ДУМ Мордовии, потом в ДУМ РФ», — рассказал «Реальному времени» председатель общественной организации «Клуб татарских бизнесменов» Мордовии Гафур Абдурашитов.

Сельскохозяйственный кооператив «Юлдаш» в Мордовии имеет в своем активе свыше 500 голов коней, выращивает КРС, а также наладил переработку мордовских семечек. По словам Гафура Абдурашитова, конкуренция среди производителей колбасы из конины сильно выросла, возникли сложности с ее реализацией. «Вопрос сбыта везде актуален. Хочется побольше объемов продавать, но конкуренция большая», — посетовал он.

Другим заметным продуктом на выставке стал мед. Наибольшие его объемы собирают в личных подсобных хозяйствах, на небольших пасеках в Башкортостане и Татарстане. Интересно, что и производители меда прошли сертификацию «халяль» в ДУМ РТ, подтверждая, что продукт соответствует исламским нормам и может употребляться мусульманами. Правда, некоторые считают, что этот продукт не может быть халяльным из-за его происхождения, поскольку насекомые считаются запрещенными для употребления в пищу. Однако эксперты ДУМ заявили, что производство не противоречит принципам ислама.

Предприниматели проходят сертификацию на халяль с тем, чтобы расширить возможности для экспорта продукции, пояснил Гафур Абдурашитов. Сейчас европейские государства закрыли доступ российской продукции на рынки своих стран, остался выход на Азию. Выставили предприниматели и лари с замороженными ягодами — это то, что пока не проходит сертификацию халяль.

Как попасть на рынки мусульманских стран

Позже глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач вручил свидетельство об аккредитации Комитета ДУМ РТ по стандарту «Халяль» председателю комитета Аббясу хазрату Шляпошникову. Он в свою очередь вручил первые сертификаты о соответствии стандарту «Халяль» Зеленодольскому молокоперерабатывающему комбинату, компаниям «Чисто Фри» и «Итле Китчен».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Халяль — это огромный рынок в мире. Россия является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Чтобы доказать соответствие нашей продукции мировым требованиям мы должны организовать серьезную работу с нашими партнерами-потребителями этой продукции, — продолжил тему халяль Рустам Минниханов. По его словам, без этого сертификата сложно закрепиться на рынке мусульманских стран.

Откуда возьмется экспорт? «Экспорт — это прежде всего халяль — продукция. Будем ее продвигать. В целом, по миру, наибольшую поддержку России оказывает исламский мир. Эта ситуация, безусловно, сложилась благодаря дальновидной позиции нашего руководителя Владимира Владимировича Путина. Еще в 2003 году, по его инициативе, Россия получила статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. Именно это решение позволило исламскому миру не отвернуться от России, несмотря на все политические сложности. Сегодня мы наблюдаем значительный прогресс в развитии исламского банкинга не только в Татарстане, но и по всей России. Этот процесс активно поддерживается Государственной думой, правительством Российской Федерации и, конечно, Центральным Банком, — заявил раис Татарстана.

«Жизнь в деревне хуже, люди уезжают зарабатывать в город»

Сегодня в стране насчитывается около 4 200 татарских сел, сообщил Рустам Минниханов. Но есть трудности с удержанием молодежи на селе, отметили делегаты схода.

— Что волнует татар? Как оставить на селе молодых, — поделился с «Реальным временем» Рустем Ямалеев, представитель татар-предпринимателей Подмосковья. — Два дня назад я выступил со своей программой удержания, но услышал много критики в свой адрес. Я предложил прививать татарский язык с детского сада, проводить тренинги и моделирование по поводу своей родословной. Спросите сегодня у молодых, знают ли они о своих бабушка, откуда они родом, как на войну уходили. Надо программировать любовь к родной земле с детского сада.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Почему критиковали? «Потому что жизнь в деревне хуже, люди уезжают в город зарабатывать. Но надо программировать ребенка с детства: мы должны сказать, что надо ребенку и что главное. Крошка сын пришел к отцу, и спросила кроха — вот как нужно воспитывать детей в татарских семьях», — уверен он.

Глава автономии татар Пермского края Руслан Закиров привез в Казань внушительную делегацию — 48 предпринимателей. «Мы здесь каждый год, чтобы общаться, перенимать опыт, завязывать новые контакты с местными бизнесменами», — объясняет Закиров. — Сейчас наша главная задача — реализовать потенциал этих знакомств. Татарстан сегодня активно развивает сельское хозяйство, здесь много проектов, и нам очень нужны бизнес-партнеры именно в этой сфере».

Закиров также поделился проблемами: «Нас, татар, в Пермском крае не так много, но мы держимся вместе. Есть четыре района, где татары составляют более 80% населения. Но нас очень беспокоит, что молодежь уезжает из деревень. Мы хотим вернуть их в сельское хозяйство. Почему? Потому что деревни пустеют, там нужно работать, иначе мы потеряем их совсем».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В отличие от других регионов, Чувашия не сталкивается с массовым оттоком молодежи из сельской местности. По словам Эльдара Халитова, гендиректора молочного холдинга «Экопродукт» и руководителя делегации, молодые люди остаются в деревнях, находя достойный заработок на фермах. «Мы стремимся развивать нашу малую родину, создавать новые рабочие места и условия для жизни, чтобы молодежь оставалась здесь», — подчеркнул он.

В рамках этой стратегии строятся досуговые центры, как, например, недавно открытые в Комсомольском и Батыревском районах. В татарских деревнях Чувашии, благодаря программе инициативного бюджетирования, активно улучшается инфраструктура: ремонтируются дороги, обустраиваются детские площадки. Сейчас возводится физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 человек, а также проведена модернизация больницы — все эти проекты реализуются по федеральным программам. Эльдар Халитов добавил, что отток молодежи минимален: лишь около 10% уезжают получать образование в Казань и Москву.



