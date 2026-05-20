30% всех билетов, купленных россиянами, приходится на музыкальные мероприятия

Вопреки распространенному мнению, жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других планируют досуг заранее

Фото: Динар Фатыхов

Сервис Mail проанализировал поведение пользователей при покупке билетов на развлекательные мероприятия. Исследование показало, что около 40% билетов приобретается на мероприятия ближайшего месяца, при этом более половины покупок совершается заранее. Это свидетельствует о том, что россияне одинаково часто планируют досуг как спонтанно, так и заблаговременно.

Лидерами по покупкам билетов на ближайший месяц стали: Екатеринбург (17%), Новосибирск (14%), Краснодар (11%), Челябинск (11%) и Самара (9%). Примечательно, что в Ростове-на-Дону и Хабаровске около 41—42% билетов покупают на текущий или следующий месяц, а остальные — за два и более месяца до события.

По видам мероприятий лидируют концерты с долей 30% от всех заказов. За ними следуют спортивные мероприятия (17%), кино (16%) и театральные постановки (10%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что, вопреки распространенному мнению, жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других планируют досуг заранее, приобретая билеты более чем за месяц до мероприятия.

«Надеемся, что наши жители смогут в парках не только, выражаясь молодежным сленгом, «почилить», но и получить вместе с детьми или друзьями новые впечатления, обучиться чему-то новому», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин на аппаратном совещании, где была представлена летняя программа парков и скверов города.

Наталья Жирнова