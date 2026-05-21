Шлейхер царил в родном бассейне: есть три золота

Следующая цель: увидеть Париж — и победить

В Казани прошел чемпионат России по прыжкам в воду . Фото: Динар Фатыхов

В казанском Дворце водных видов спорта завершился чемпионат России по прыжкам в воду. В этом году чемпионат был отборочным на чемпионат Европы в Париже, передавая эстафету чемпионату страны по плаванию, который пройдет в июне. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первое золото Геннадия Фокина за Татарстан

Прыжки в воду — аутентичный вид спорта, разобраться в котором сложно и в моменте, и в целом. Сложность прыжков может прокомментировать только тот, кто прыгал с трамплина или вышки, оставляя дилетантам судить эпизоды, когда прыгун вошел в воду животом либо спиной, или в синхронных прыжках случился полный разнобой. Но сложность прыжков в воду заключается еще и в организационной части. Например, в каком чемпионате страны его участником может стать представитель другого государства? Это более-менее привычно в плавании, и мы можем увидеть это на чемпионате России в Казани, который стартует 6 июня. Там иностранцы стартуют вне зачета, ради «простартовки» и возможности проверить себя в конкурентной среде. В завершившемся чемпионате России в Казани непосвященных зрителей сразу же шокировали итоги запрыгов у женщин с метрового трамплина. Вслед за победительницей Кристиной Айдаровой второй финишировала Александра Бибикина, которая сейчас представляет Армению.

Возвращаясь к итогам женского трамплина, отметим, что участие Бибикиной было вне зачета, из-за чего бронзовую медаль чемпионата России завоевала Евгения Селезнева из Свердловской области, а вот член казанского спортклуба «Синтез» Мария Полякова, финишировавшая пятой, поднялась на четвертое, безмедальное место. Кстати, на 3-метровом трамплине Полякова заняла уже «чистое» четвертое место, увы, оставшись на домашнем чемпионате страны без медалей.

После метрового трамплина у женщин в борьбу вступили мужчины на том же снаряде. В олимпийском сезоне это было бы не так интересно, поскольку дисциплина не традиционная, но сейчас мы смотрим на происходящее через призму чемпионата Европы. И радуемся золоту новоиспеченного казанца Геннадия Фокина. Уроженец и воспитанник воронежской школы вначале зарекомендовал себя в юниорах, только под фамилией Вагин, но с 2023 года он Фокин, а с 2025 года — казанец. Геннадий единолично лидировал на снаряде до третьего прыжка, то есть половины финальной программы, но после четвертого запрыга таблица показала редкое сочетание: одни и те же баллы с Фокиным набрал Сергей Черепахин из Москвы. Помнится, в «крайний» раз так на чемпионате Европы 2024 года девушки не смогли поделить второе место на вышке, поделив серебряные медали.

Синхрон иногда выглядит как рассинхрон. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шлейхер и все-все-все

Любопытное наблюдение: в списке членов сборной России они тоже находятся рядышком, но Фокин повыше, согласно правилам алфавита. А после пятого прыжка он был выше уже согласно набранным баллам. Кстати, метровый трамплин сам по себе дисциплина капризная, чемпионами страны в последние годы становились Илья Молчанов, Егор Лапин и названный Черепахин. Сейчас же Фокин опередил всех, оставив на второй и третьей ступенях Черепахина и Молчанова.



Последним в списке сборником, но не последним в рейтинге российских прыгунов значится Никита Шлейхер. Он вышел на авансцену во второй день чемпионата, когда трамплинисты поднялись чуть выше. На высоту трех метров. Синхронные прыжки, в числе участников — Шлейхер и Евгений Кузнецов. Все, как мы любим, помним, соболезнуем, если говорить о занозе в сердце, воткнутой в токийском бассейне в 2021 году. Пять лет назад парни до последнего прыжка претендовали на бронзовые медали, а последний запрыг Кузнецов исполнил в лес, Шлейхер — по дрова. Ноль баллов в зачетку, последнее место в протокол. Кузнецову 12 апреля исполнилось 36 лет, и было очень интересно, как он выглядит, после того как залечил тяжелую травму. Ибо земляк Шлейхера по Ставрополю Кузнецов был гладко выбрит на Олимпиаде в Рио-2016. Но каким он был, таким он не остался, и спустя четыре года в Токио он приехал с окладистой бородой.

С такой же окладистой бородой, стильной прической и, главное, в отличной физической форме Кузнецов предстал в Казани. Судьи не видели огрехов в их синхронных прыжках со Шлейхером, даже в заключительном, когда Евгений приводнился на долю секунды раньше Никиты. Даже это не помешало партнерам подняться на высшую ступень пьедестала почета. Вслед за ними — Григорий Иванов и Илья Молчанов (Сахалинская область и Москва), далее москвичи Александр Калашников и Александр Черепахин. Все размятые и напрыганные, после личных стартов на метровом трамплине. На четвертом месте — татарстанцы Глеб Касьянов и Геннадий Фокин.

Геннадий Фокин и Мария Полякова (крайние справа) на бронзовой ступени пьедестала почета. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С кем будет прыгать Шлейхер на Евро?

Между первой и второй перерывчик небольшой. И уже на следующий день Шлейхер снова выиграл золото в синхронных прыжках, на этот раз с другим своим земляком по Ставрополю — Александром Белевцевым. Как в добрые старые времена, например на чемпионате Европы 2019 года в Киеве, где россияне перепрыгали всю европейскую элиту. Белевцев также прыгал синхрон на трамплине, но с другим партнером, а тут парни объединились и принесли по золотой медали Татарстану и Краснодарскому краю, за сборную которого сейчас выступает Александр. Причем до последнего прыжка они занимали второе место, но их «дембельский аккорд» стал золотым. Вторыми и третьими были еще два смешанных дуэта — Никита Кудрявцев и Артем Левин (Воронежская и Пензенская области), а также Мирослав Киселев и Кирилл Косимов (Пензенская и Самарская области).



Партнер Шлейхера по серебряному выступлению на прошлогоднем чемпионате мира в Сингапуре Руслан Терновой занял четвертое место в дуэте с Сандро Рогавой (оба — сборная Москвы). И тут остался вопрос по дальнейшим взаимодействиям как на внутренней, так и на международной аренах. Оставят дуэт Шлейхера с Белевцевым, надеясь на повторение европейского золота — 2019? Или восстановят дуэт Шлейхера с Терновым, памятуя о прошлогодних стартах? И как будут формироваться дуэты для участия в Спартакиаде? Чемпионаты и Кубки страны позволяют спортсменам формировать пары по желанию. Спартакиады проводятся в том числе для того, чтобы определить сильнейшие регионы. А на том же синхроне на вышке один регион представляли только Терновой и Рогава, а также казанцы Егор Дмитриев и Александр Колесников, замкнувшие восьмерку сильнейших.

Еще раз вспомним «армянку» Александру Бибикину, у которой в России остались работать родители Алексей и Оксана Бибикины, тренируя младшую дочь Дарью. Примерно такая же ситуация и у Вячеслава Качанова, который сейчас представляет Узбекистан, а в России подрастают его младшие брат с сестрой Владимир и Полина Качановы. Вячеслав и Владимир встретились в четвертый день на соревнованиях, топча один и тот же трамплин. Правда, россиянин Владимир расположился в нижней части таблицы, поближе к казанцу Фокину, а узбекистанец Вячеслав вклинился между чемпионом Шлейхером и бронзово-серебряным призером Евгением Кузнецовым. По поводу Евгения уточним, что это бронза по итогам соревнований и серебро по итогам чемпионата России, с допуском, надо полагать, на чемпионат Европы.

Никита Шлейхер со своим наставником Павлом Муякиным. предоставлено СК «Синтез»

Прыг-скок-Доброскок

Четвертый день соревнований принес третье по общему счету и первое личное золото представителю спортклуба «Синтез» Никите Шлейхеру. Универсальный солдат татарстанских и российских прыжков в воду начинал свою взрослую карьеру с казанского чемпионата мира 2015 года, когда прыгал в миксте вместе с Юлией Тимошининой (пятое место, лучшее тогда среди европейцев). Далее он прыгал в миксте с Надеждой Бажиной (бронза ЧЕ-2016 на 3-метровом трамплине), затем синхрон с вышки с Александром Белевцевым (серебро чемпионата Европы — 2017, золото чемпионата Европы — 2019), золото в миксте с вышки с Тимошининой (ЧЕ-2018), золото в синхроне с 3-метрового трамплина с Евгением Кузнецовым (ЧЕ-2019), серебро с тем же Кузнецовым на ЧЕ-2021, наконец, серебро в синхроне с вышки на последнем чемпионате мира с Русланом Терновым.

Что любопытно: Шлейхер последовательно прыгал с представителями семейной четы: Тимошининой и ее супругом Евгением Кузнецовым. Для того чтобы украсить карьеры, необходимо создать еще тандем с младшим братом Александром. Например, на той же Спартакиаде России, где нужно будет создавать дуэты из спортсменов одного региона. Тем самым дополнительно «презентуя» его Дмитрию Доброскоку, главному тренеру юниорской сборной страны. Еще вариант: встать в пару со вторым по рейтингу казанцем Глебом Касьяновым, чей дуэт со Спартаком Гаркушей финишировал на седьмом месте.



Мария Полякова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заключительный день соревнований у татарстанских прыгунов был дембельский аккорд. Вначале две королевы — Мария Полякова из Татарстана и Виталия Королева — завоевали серебро в синхронных прыжках с трамплина. Их мотало по турнирной таблице вверх-вниз. После второго прыжка — вверх — и промежуточное первое место, после третьего прыжка — вниз — и четвертое место. Далее девушки только карабкались по таблице, поднявшись по итогам четвертой попытки на третье место, а еще с одним прыжком — на второе... Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ, и будь у девушек еще одна попытка, они могли бы вернуть себе первое место. Но шесть прыжков значатся только в личных соревнованиях, синхрон состоит из пяти попыток.

А вот вышка в этот раз могла бы обойтись без шестой попытки. После пятой из них Никита Шлейхер занимал привычное первое место, но после заключительной попытки опустился на третью ступень. В итоге у Татарстана — четыре золота, серебро и две бронзы, львиную долю которых завоевали представители спортклуба «Синтез» (три золотые медали, одна серебряная и две бронзовые).