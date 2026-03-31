Минниханов: «Мы видим, что мусульманские государства не отвернулись от нашей страны»

Раис Татарстана посетил пленарное заседание XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

В Казани прошло пленарное заседание XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел, организованного Всемирным конгрессом татар. Мероприятие собрало порядка 900 делегатов из 37 субъектов страны. В работе схода принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, а также руководитель Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Дмитрий Вольвач.

В своих выступлениях делегаты из Оренбургской и Пензенской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и ряда других регионов поделились опытом развития бизнеса на селе, реализации соцпроектов и сохранения национальной культуры и традиций.

Минниханов поприветствовал участников схода и поблагодарил их за внимание к этой площадке.

— Сегодня в России насчитывается 4200 татарских сел. Мы рады каждой нашей встрече с вами. Отдельная благодарность Всемирному конгрессу татар за высокий уровень организации данного мероприятия, — сказал раис РТ.

Раис Татарстана подчеркнул растущее значение сотрудничества России с исламским миром.

— Благодаря дальновидной позиции нашего президента сегодня Россия является наблюдателем в ОИС. Мы видим, что мусульманские государства не отвернулись от нашей страны. В сотрудничестве с партнерами мы развиваем инструменты исламского банкинга и индустрию халяльного образа жизни. Халяль — важнейшее направление, которое формирует новые возможности для экспорта. Также тема халяль традиционно одна из главных в деловой программе KazanForum, — подчеркнул Минниханов.



Важным событием стало вручение свидетельства об аккредитации Комитета ДУМ РТ по стандарту «Халяль». Руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач передал документ председателю комитета Аббясу Шляпошникову. В свою очередь, Шляпошников вручил первые сертификаты о соответствии стандарту «Халяль» Зеленодольскому молокоперерабатывающему комбинату, компаниям «Чисто Фри» и «Итле‑Китчен».



