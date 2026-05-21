В Татарстане подростка-стримера судят за осквернение символов воинской славы

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Набережных Челнов. Подростка обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, группой лиц, с использованием интернета.

По данным следствия, 20 октября 2025 года подросток вместе со своей 14-летней знакомой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на площадь «Азатлык» к архитектурному объекту, украшенному Георгиевскими лентами. Девушка осквернила символ, а юноша транслировал происходящее в прямом эфире на одном из видеохостингов.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Его 14-летняя знакомая не подлежит уголовной ответственности из-за возраста, в связи с чем ее поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.

Ранее о данном случае сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Она написала, что «некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города».

Зульфат Шафигуллин