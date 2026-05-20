Казань презентует свой потенциал в белорусской столице

Фото: Реальное время

С 24 по 26 мая в белорусской столице впервые пройдут Дни Казани. Делегацию Татарстана возглавит мэр города Ильсур Метшин. Визит станет ответным мероприятием — после проведения Дней Минска в Казани в июне 2025 года, сообщает администрация Минска.

Центральным событием станет экономический форум «Казань и Минск: побратимство — новый драйвер развития». На нем представители разных отраслей обсудят перспективы сотрудничества и подпишут важные соглашения.

Программа включает гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», где гости познакомятся с национальной кухней, ярмарку ремесел, культурные мероприятия с участием творческих коллективов и лекторий о культуре Казани. В рамках визита пройдет хоккейный матч между юношескими командами городов и встречи по вопросам образования и волонтерства.

Наталья Жирнова