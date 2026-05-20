Погода в Казани побила температурный рекорд 1967 года

Сегодня в Казани был побит температурный рекорд. По данным метеостанции аэропорта Казань, воздух прогрелся до +30,9 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.

Предыдущий рекорд для этой даты держался с 1967 года. Тогда температура составила +30,8 градуса. Новый показатель превысил историческое значение всего на 0,1 градуса, но этого оказалось достаточно, чтобы установить новый максимум.

Ранее в Казани был побит температурный рекорд 1923 года. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха 18 мая составила +30 градусов.

