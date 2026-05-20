На время Курбан-байрама в Дагестане запретят продажу спиртного

Власти Дагестана ввели ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в связи с предстоящими праздниками. Об этом официально сообщил Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию региона.

Запрет будет действовать в два этапа. Первый — 26 мая, в день проведения последнего звонка. Второй — в период празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, который в 2026 году выпадает на 27 мая. Продажа спиртного будет запрещена в течение трех дней — 27, 28 и 29 мая, которые объявлены выходными.

Наталья Жирнова