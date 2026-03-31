Беляев разъяснил порядок получения компенсаций за поврежденное при взрыве имущество

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев обратился к местным жителям, чьи дома могли пострадать из‑за инцидента на «Нижнекамскнефтехиме». По словам чиновника, в некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах.

— В некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах. Если вы столкнулись с такими проблемами, необходимо обратиться в службу учета претензий граждан по телефонам: 8 (8555) 35‑10‑72 или 8 (8555) 35‑10‑00. Специалисты ситуационного центра при необходимости помогут просмотреть записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения. Обязательно обращайтесь в службы, вам помогут и подскажут, как действовать дальше, — сообщил Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим». Совместно с профильными специалистами ведомство выяснит причины и обстоятельства инцидента. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место происшествия выехал Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов.

Предварительной причиной происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» называют сбой в работе оборудования.

Рената Валеева