«Нижнекамскнефтехим» выплатит по 10 млн рублей родственникам погибших и по 3 млн госпитализированным

Компания возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон

Предприятие «Нижнекамскнефтехим» объявило о компенсационных выплатах в связи с происшествием на производстве. Родственникам погибших будет выплачено по 10 млн рублей вне зависимости от того, работали ли они на предприятии, а также компания возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон.

Госпитализированным пострадавшим, независимо от их принадлежности к штату «Нижнекамскнефтехима», будет выплачено по 3 млн рублей. Кроме того, предприятие компенсирует все расходы, связанные с последующей реабилитацией пострадавших.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Выплаты будут осуществлены всем пострадавшим вне зависимости от того, являются ли они сотрудниками «Нижнекамскнефтехима» или представителями других организаций и служб. Выплаты начнутся завтра, — указал Радмир Беляев.

Накануне, 31 марта, на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел сбой оборудования со взрывом и пожаром. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один пожарный, еще 72 человека пострадали.



Рената Валеева