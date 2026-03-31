При пожаре на НКНХ погиб пожарный, еще трое пострадали

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях

При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по РТ, командир отделения Марат Назипов.

— Прибыв к месту происшествия в составе дежурного караула, он незамедлительно приступил к боевому развертыванию для тушения пожара и спасения людей. В этот момент произошел внезапный взрыв, в результате которого 27-летний Марат Назипов получил несовместимые с жизнью травмы, — сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Также при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали еще трое из 29-й пожарной части МЧС России.

Ранее генеральный директор предприятия Марат Фаляхов сообщил, что в результате пожара на НКНХ за медицинской помощью обратились 68 человек, 21 госпитализирован, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибли два сотрудника «Нижнекамскнефтехима».

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по РТ Валерию Липскому представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях.



Денис Петров