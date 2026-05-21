Трамп: эскалации между США и Кубой не требуется, там бардак
Американский президент считает, что нет необходимости в захвате Кубы
Президент США Дональд Трамп исключил эскалацию конфликта на Кубе. По его словам, американской стороне этого не потребуется.
— Нет, эскалации не будет. Я не думаю, что это потребуется. У них все распадается на части, там бардак. И они как-будто потеряли контроль над Кубой, — сказал Трамп журналистам.
Неделю назад министр энергетики Кубы сообщил о полном истощении резервов топлива страны. В республике отсутствует как мазут, так и дизельное топливо.
Ситуация усугубляется введенными США санкциями, которые включают пошлины на импорт нефти в страны, поставляющие топливо на Кубу. Гавана заявляет, что подобные меры направлены на экономическое давление и ухудшение условий жизни населения.
