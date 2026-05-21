В Казани раскрыли «Тайны особняка XVIII века»

Дом приемов ASG принял гостей на первой арт-прогулке

В самом центре исторической Казани состоялась арт-прогулка по старинным особнякам Дома приемов ASG. Гости события погрузились в атмосферу эпохи XVIII—XIX веков, застывшую в роскоши дворцовых интерьеров, и смогли дотронуться до уникальных предметов интерьера из частной коллекции Большого собрания изящных искусств ASG. Как в Доме приемов ломают шаблоны проведения деловых и торжественных мероприятий, в материале «Реального времени».

«Особняк завораживает»

Арт-прогулку в Доме приемов ASG приурочили к Международному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая. Прибывших гостей у порога особняка встречал метрдотель в костюме того времени, сразу погружая посетителей в атмосферу XVIII века, а живая классическая музыка и исторические интерьеры только усиливали этот эффект.

Дом приемов ASG — уникальное место где встречаются прошлое, настоящее и будущее. Он включает в себя пространство для деловых переговоров и торжественных приемов, научный кластер по изучению искусства старых мастеров, digital-центр классического искусства, а также центр частного коллекционирования и ART-резиденцию. Это два восстановленных и отреставрированных старинных особняка, меблированных антиквариатом, с сохраненной историчностью в обстановке, но при этом оснащенных современными мультимедийными технологиями.

Гордостью Дома приемов ASG по праву считается уникальная коллекция шедевров европейского искусства из обширного собрания ASG. Однако это пространство не похоже на стандартную неживую статичную выставку, где просто собраны красивые экспонаты, здесь посетитель превращается из отстраненного зрителя в участника экспозиции и даже может потрогать старинные предметы руками. Вместе с тем роскошные залы становятся местом для светских раутов, деловых и торжественных мероприятий. Как отметила директор Дома приемов ASG Айгуль Хамитова, компания воплощает в реальность инновационное прочтение мирового культурного наследия:

— Приходя в этот особняк, невозможно не влюбиться. Это место завораживает, сюда хочется возвращаться снова и снова. Побывавшие у нас гости признаются, что чувствуют себя здесь как на изысканном аристократическом приеме. Это может стать началом возрождения в Казани традиций светских мероприятий, которые так часто проводились в XVIII—XIX веках в нашем городе. В этих стенах любое событие становится уникальным, как торжественное, так и деловое. Наши двери открыты для самых разных проектов: в особняке проводятся как бизнес-встречи, светские рауты, иммерсивные представления и показы мод, так и семейные праздники и камерные свадьбы.

«От барокко до классицизма»

Такой формат организации пространства Дома приемов является некой апробацией нового масштабного культурно-делового кластера — Дворца изящных искусств ASG, который уже окрестили Казанским Лувром.

Концепция Дворца с парадными залами, торжественными анфиладами и галереями обращается к памяти великих дворянских фамилий и российских императоров, связанных с историей Казани и татарского народа. Особое восхищение гостей вызвала презентация будущего Дворца. Благодаря технологиям искусственного интеллекта они увидели, как будут выглядеть залы и интерьеры нового культурного пространства: концепция и размах проекта поражают воображение. Именные залы представят историю европейского искусства с XVI по XIX век, каждый будет организован по принципу единства искусствоведческой концепции — от барокко до классицизма. Собрание изящных искусств ASG насчитывает более 7 000 предметов, значительная часть из них и будет представлена во Дворце.

Экспозиция Дворца изящных искусств ASG станет уникальной для Казани. Здесь будет обустроено три этажа. На главном парадном этаже, бельэтаже, откроются более 20 залов. Все они будут посвящены российским императорам, которые оставили заметный след в истории Казани — это Петр I, Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр I, а также знаменитым меценатам. На первом этаже будут находиться залы Меншикова — сподвижника Петра I, Лихачева и других. Здесь же появится пространство мультимедийных компьютерных технологий и искусственного интеллекта — оживающие картины, стилизация фотографий посетителей в образах XVII—XIX веков. Гости смогут попасть в машину времени и погрузиться в другую эпоху. Здесь оживут портреты исторических личностей, а Петр I заговорит по-татарски. На третьем этаже, предположительно, расположится постоянная экспозиция из предметов декоративно-прикладного искусства, где будет сделан акцент на мебель, часы, фарфор и другие предметы интерьера.

— После революции и Великой Отечественной войны многие предметы искусства были вывезены, коллекции разграблены. Многое попало за рубеж, в Европу, Америку. Алексей Семин все это сейчас возвращает в Россию. У него есть такая мечта — найти картину, которая была продана из Эрмитажа куда-то за границу и вернуть ее в Россию, — рассказала директор Международного института культурного наследия ASG Алина Булгакова.

«Благая цель просвещения»

Еще одной особенностью Дворца изящных искусств ASG станет пинакотека (место для хранения картин), также являющаяся уникальной не только для Казани, но и для России в целом.

— Для России понятие пинакотеки нехарактерно. Мы считаем, что если бы Петр I прожил более долгую жизнь, то в России такие места бы появились, так же, как в Европе. Во Дворце изящных искусств мы решили создать хранилище картин на специальных выдвижных стендах. Кроме того, они будут не только храниться, посетители смогут их увидеть, — разъяснила Булгакова.

Большое собрание изящных искусств ASG является одной из крупнейших не только среди частных, но и среди государственных коллекций западноевропейского искусства в России. В нем представлены фламандская живопись и французская мебель куртуазной эпохи, английские часы, шедевры Франса Снейдерса и многое другое. Подход собственника заключается в том, что предметы из его коллекции должны служить благой цели сохранения культурного наследия и просвещения.



Посещение Дома приемов ASG вызвало искреннее восхищение гостей, они отметили уникальную возможность совместить историческую эстетику с функциональностью площадки и уже наметили идеи для своих мероприятий.

