Названы сферы в Казани, где больше всего вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей

Лидирует сфера строительства — там чаще всего встречаются повышенные зарплаты

Фото: Артем Дергунов

Самая высокая доля вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в Казани зафиксирована в сфере строительства. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследования.

По вакансиям с зарплатой от 100 тыс. рублей в Казани лидируют сферы строительства (50%), транспорта и логистики (48%), а также стажировки (45%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чаще других регионов самые высокие доли вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей встречаются в Москве. В столице в приоритете отрасли транспорта и логистики (64%), в строительстве и недвижимости (63%), а также в производстве и агропромышленности (59%).

Для исследования по всей стране аналитиками было проанализировано более 200 тысяч вакансий в первом квартале 2026 года.

Ранее в «Реальном времени» выходила подборка с самыми востребованными профессиями этой весны в России.

Зульфат Шафигуллин