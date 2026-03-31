«Нижнекамскнефтехим» сообщил о возгорании на территории своего предприятия

Раиса Татарстана Рустама Минниханова уже информируют о ситуации

В Нижнекамске на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. По сообщениям пресс‑службы раиса Татарстана Рустама Минниханова, в настоящий момент ведется локализация очага.

К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.



— На территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, — сообщили в пресс‑службе раиса Татарстана.

Также уточняется, что глава республики Рустам Минниханов получил информацию о ситуации на предприятии.

Сразу после этого в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность» и закрыли аэропорт в Нижнекамске.

Рената Валеева