«Нижнекамскнефтехим» сообщил о возгорании на территории своего предприятия
Раиса Татарстана Рустама Минниханова уже информируют о ситуации
В Нижнекамске на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. По сообщениям пресс‑службы раиса Татарстана Рустама Минниханова, в настоящий момент ведется локализация очага.
К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.
— На территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, — сообщили в пресс‑службе раиса Татарстана.
Также уточняется, что глава республики Рустам Минниханов получил информацию о ситуации на предприятии.
Сразу после этого в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность» и закрыли аэропорт в Нижнекамске.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».