В Казани на улице Тукая загорелся трамвай — пострадавших нет

10:01, 21.05.2026

Произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию и задымлению

Утром в Казани на перекрестке улиц Татарстан — Тукая во время движения загорелся трамвай. Об инциденте сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

В ходе движения трамвая по маршруту №1 произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию и задымлению. Все пассажиры самостоятельно вышли из вагона, пострадавших нет.

По данным пожарных, прибывших на место происшествия, короткое замыкание привело к горению высоковольтных проводов силового двигателя на площади 2 кв. м. Пожар был ликвидирован в 09:03 мск.

На данный момент движение трамвайных маршрутов восстановлено. Сгоревший трамвай буксируется в депо, заявили в «Метроэлектротрансе».

Напомним, по итогам 2025 года Казань оказалась одним из лидеров качества жизни по транспорту.

Зульфат Шафигуллин

