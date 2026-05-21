В связи с чемпионатом России по велоспорту в Казани перекроют центр

Это будет уже второе перекрытие центральных улиц города в этом году из-за масштабного спортивного мероприятия

В Казани с 2 по 6 июля 2026 года введут временное ограничение движения транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. Документ об этом находится на антикоррупционной экспертизе.

На парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной) ограничения будут действовать с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля 2026 года.

4 и 5 июля 2026 года с 05:30 до 14:00 и с 05:30 до 16:00 соответственно будет приостановлено движение транспорта на нескольких центральных улицах города. Ограничения затронут участок от пересечения улиц Саид‑Галеева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста, а также ряд прилегающих улиц, включая Ивановский спуск, улицы Кремлевскую, Кави Наджми, Профсоюзную, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большую Красную, Толстого, Подлужную и Жуковского.



Это будет уже второе перекрытие центральных улиц города из-за масштабного спортивного мероприятия. Ранее горожане столкнулись с трудностями передвижения из-за Казанского марафона, который прошел с 1 по 3 мая. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже «Реального времени».

