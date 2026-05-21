Новости общества

13:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В связи с чемпионатом России по велоспорту в Казани перекроют центр

11:26, 21.05.2026

Это будет уже второе перекрытие центральных улиц города в этом году из-за масштабного спортивного мероприятия

В связи с чемпионатом России по велоспорту в Казани перекроют центр
Фото: Максим Платонов

В Казани с 2 по 6 июля 2026 года введут временное ограничение движения транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. Документ об этом находится на антикоррупционной экспертизе.

На парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной) ограничения будут действовать с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля 2026 года.

4 и 5 июля 2026 года с 05:30 до 14:00 и с 05:30 до 16:00 соответственно будет приостановлено движение транспорта на нескольких центральных улицах города. Ограничения затронут участок от пересечения улиц Саид‑Галеева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста, а также ряд прилегающих улиц, включая Ивановский спуск, улицы Кремлевскую, Кави Наджми, Профсоюзную, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большую Красную, Толстого, Подлужную и Жуковского.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это будет уже второе перекрытие центральных улиц города из-за масштабного спортивного мероприятия. Ранее горожане столкнулись с трудностями передвижения из-за Казанского марафона, который прошел с 1 по 3 мая. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Брагиным, российским автогонщиком, пилотом команды «ТАИФМоторспорт»
Официальные партнеры