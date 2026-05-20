Делегация Татарстана во главе с Песошиным провела инспекцию восстановления городов ЛНР

В ходе визита она посетила города Рубежное, Золотое и Лисичанск, где провела осмотр ключевых объектов инфраструктуры

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров возглавили рабочую делегацию в ЛНР. В состав также вошли представители профильных ведомств региона: начальник управления Судебного департамента РТ Зявдат Салихов и заместитель премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного.

В Золотом делегация почтила память Героя России Дамира Исламова — возложила цветы к его бюсту. Пресс-служба раиса РТ сообщила, что главная задача республики в Лисичанске — наладить работу коммунальных служб. До осени строители из Татарстана должны отремонтировать около сотни домов. В них заменят крыши, обновят системы отопления и водоснабжения, установят новые окна и входные двери.

В Рубежном делегация проверила работу скорой помощи. Обсудили с врачами, как улучшить условия их труда. Еще в городе планируют открыть молодежный центр в старом здании Дома пионеров.



Напомним, что в начале апреля армия России освободила ЛНР.

Наталья Жирнова