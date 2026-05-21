В Малайзии вырос интерес к халяль-путешествиям в Россию

За год число въездных поездок туристов из страны выросло почти на 50%

В Малайзии вырос интерес к путешествиям в Россию, в особенности в сфере халяль-туризма. Об этом РИА «Новости» рассказали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

— Примерно на 50% увеличился въезд туристов из Малайзии в Россию. Предпочтение зачастую отдается направлениям с холодным климатом, и в этом смысле Россия обладает сильной конкурентной привлекательностью, — цитирует ЦСР слова президента туристической отрасли Малайзии из SAFTTA (Solidarity Association For Travel & Tours Agency Malaysia) Ахмада Фатхира Бин Ахмада Бадри.

Ключевым для малазийского рынка является возможность халяль-туризма в России. Президент SAFTTA считает, что некоторые российские территории обладают большим исламским наследием и культурным потенциалом.

