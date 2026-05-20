Министр здравоохранения России заявил о нехватке психологов в стране — к ним обращаются более 3,5 млн россиян
Михаил Мурашко отметил необходимость привлечения молодых специалистов и совершенствования системы наставничества
Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются за психологической и психотерапевтической помощью, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В связи с этим он инициировал разработку нового порядка оказания психотерапевтической помощи населению.
Выступая на XVIII съезде психиатров России, министр подчеркнул, что современное общество сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на психическое здоровье граждан. Это требует существенного повышения доступности психологической поддержки.
Особое внимание Мурашко уделил кадровому вопросу в сфере психиатрической помощи. По данным 2025 года, в системе здравоохранения работали 9,6 тысячи медицинских психологов, 10,2 тысячи врачей-психиатров и 1,3 тысячи врачей-психотерапевтов. Министр отметил необходимость привлечения молодых специалистов и совершенствования системы наставничества. Ранее Минздрав разъяснил порядок наставничества для выпускников медвузов.
