Министр здравоохранения России заявил о нехватке психологов в стране — к ним обращаются более 3,5 млн россиян

Михаил Мурашко отметил необходимость привлечения молодых специалистов и совершенствования системы наставничества

Фото: Динар Фатыхов

Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются за психологической и психотерапевтической помощью, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В связи с этим он инициировал разработку нового порядка оказания психотерапевтической помощи населению.

Выступая на XVIII съезде психиатров России, министр подчеркнул, что современное общество сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на психическое здоровье граждан. Это требует существенного повышения доступности психологической поддержки.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Особое внимание Мурашко уделил кадровому вопросу в сфере психиатрической помощи. По данным 2025 года, в системе здравоохранения работали 9,6 тысячи медицинских психологов, 10,2 тысячи врачей-психиатров и 1,3 тысячи врачей-психотерапевтов. Министр отметил необходимость привлечения молодых специалистов и совершенствования системы наставничества. Ранее Минздрав разъяснил порядок наставничества для выпускников медвузов.



Наталья Жирнова