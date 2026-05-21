ДУМ РТ создаст Шариатский комитет по исламским финансам

Экспертный орган необходим для сертификации продуктов финансовых организаций

Духовное управление Татарстана (ДУМ РТ) объявило о создании Шариатского комитета по исламским финансам при Совете улемов. Соответствующее решение принято пленумом духовенства в составе президиума, казыев и имам-мухтасибов.

Экспертный орган необходим для сертификации продуктов финансовых организаций. В ДУМ РТ считают, что нововведение позволит повысить доверие к исламским финансам и позволит стандартизировать отрасль. Кроме того, это важно для укрепления позиций Татарстана в качестве центра исламской экономики в стране.

Шариатский комитет будет решать следующие ключевые функции:

шариатская экспертиза финансовых продуктов и клиентских договоров, вынесение фетв (шариатских заключений) об их соответствии исламским принципам;

разработка исламских финансовых продуктов;

независимый шариатский аудит деятельности финансовых организаций и пр.

Комитет в своей деятельности будет ориентироваться на стандарты AAOIFI. Аналогичные модели Шариатских комитетов в настоящее время действуют в Малайзии, Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Напомним, ранее в столице Татарстана прошел Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», в ходе которого обсуждался вопрос в том числе того, как России закрепиться на исламских рынках.

Зульфат Шафигуллин