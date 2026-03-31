Общее число пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» составило 68 человек, 21 госпитализирован

На остановленное производство приходится 6% объема продукции, основной акцент сделан на помощи пострадавшим и поддержке семей погибших

Пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехим» локализован, продолжается работа по ликвидации последствий. Об этом сообщили генеральный директор предприятия Марат Фаляхов и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

По словам Фаляхова, за медицинской помощью обратились 68 человек. На текущий момент госпитализирован 21 пострадавший, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также подтверждена гибель двух сотрудников предприятия.

Глава НКНХ отметил, что пожар локализован, предприятие взаимодействует со службами оперативного реагирования. Он поблагодарил их за совместную работу.

Михаил Карисалов подчеркнул, что приоритетом остается помощь пострадавшим и работа с их родственниками. Руководство компании поддерживает связь с медицинскими учреждениями и планирует посетить пострадавших в больнице.

По его словам, большинство обратившихся получили легкие травмы, такие как порезы и ушибы. В больницах находятся как сотрудники предприятия, так и представители подрядных организаций, задействованных в ремонтных и строительных работах.

Карисалов также отметил участие региональных и федеральных служб, включая специалистов, прибывших из Казани по поручению Рустама Минниханова. По его оценке, все службы мобилизованы для ликвидации последствий происшествия.

Он добавил, что компания сосредоточится на помощи пострадавшим, поддержке семей погибших и установлении причин произошедшего.

Общая мощность предприятия составляет около 3 млн тонн продукции в год. Остановленное производство занимает порядка 6% от общего объема — около 180 тыс. тонн в год.

Ариана Ранцева