ЧП на НКНХ: что известно на данный момент

В результате произошедшего погибли два человека, более 70 пострадали и получили повреждения разной степени тяжести, Рустама Минниханова информируют о ситуации в городе

Архив.. Фото: Динар Фатыхов

31 марта стало известно, что на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар. Как сообщает пресс-служба СИБУРа, на территории предприятия ведется локализация очага возгорания. На момент 15:02 мск известно о 50 пострадавших и одном погибшем.

— К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, незадействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние, — пояснили в пресс-службе.

Известно, что специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано. Пресс-служба раиса Татарстана также прокомментировала ЧП и заявила, что Рустама Минниханова информируют о ситуации в Нижнекамске.



Два погибших, более 70 пострадавших и выбитые окна



К 14:23 мск СИБУР назвал официальную причину произошедшего. По данным холдинга, причиной возгорания стал сбой в работе оборудования. Есть пострадавшие и один погибший.

— В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь. Также на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в официальном сообщении СИБУРа.

UPD: в СИБУРе дали уточненную информацию по погибшим и пострадавшим: в результате ЧП погибли два человека, восемь человек госпитализированы, еще 64 человека, обратившиеся за медицинской помощью, получили повреждения легкой степени тяжести, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. 20 человек госпитализировали для стационарного лечения.

— Узнать информацию о пострадавших на предприятии можно по телефону горячей линии: 8 (8555) 32-22-01, — сообщил мэр города Радмир Беляев.

В Минздраве республики заявили, что на месте работают 19 бригад, дополнительно направлен вертолет санавиации и специалисты Республиканской клинической больницы, две бригады медицины катастроф.

— Медицинская служба Нижнекамска переведена в режим повышенной готовности, — сказано в сообщении.

В результате ЧП пострадало и имущество нижнекамцев. Глава Нижнекамского района и мэр города Радмир Беляев сообщил о выбитых окнах и трещинах в оконных рамах. В связи с этим глава района порекомендовал обратиться в службу учета претензий граждан:

— Если вы столкнулись с такими проблемами, необходимо обратиться в службу учета претензий граждан по телефонам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00. Специалисты ситуационного центра при необходимости помогут просмотреть записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения. Обязательно обращайтесь в службы, вам помогут и подскажут, как действовать дальше.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко навестил пострадавших в происшествии на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Республиканской клинической больнице Казани.

Устранение последствий

На данный момент Нижнекамская городская прокуратура начала проверку обстоятельств возгорания на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Городской прокурор Ильнур Гаянов лично выехал на место происшествия.

— Нижнекамская городская прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст правовую оценку соблюдению требований безопасности, — сказано в сообщении прокуратуры Татарстана.

Следком Татарстана возбудил уголовное дело после ЧП. Дело было возбуждено по статье 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.



Для ликвидации пожара привлечены значительные силы МЧС, сообщает пресс-служба татарстанского управления в MAX. Известно, что пожар тушат более 60 специалистов и 19 единиц спецтехники. «Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет», — сказано в сообщении.

UPD: В ликвидации пожара задействовано 150 специалистов МЧС и 54 единицы техники, сообщили в СИБУРе. На данный момент, по данным МЧС, пожар локализовали.

UPD: В пресс-службе «Нижнекамскнефтехима» рассказали подробности произошедшего: при работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука от неустановленного источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом.

— Возгорание локализовано, ведется ликвидация остаточного горения. Рисков распространения возгорания нет: произведены регламентные отсечения оборудования и другие технологические операции, предусмотренные для обеспечения безопасности предприятия. Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не затронуты и продолжают работу, — сообщили там.

Спецборт МЧС России доставит пострадавших из Нижнекамска в Москву. Самолет Ил-76 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, включая аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы.



Общая мощность предприятия составляет около 3 млн тонн продукции в год. Остановленное производство занимает порядка 6% от общего объёма — около 180 тыс. тонн в год.

Закрытие аэропорта и режим «Беспилотной опасности» продлились 8 минут

После первых сообщений о ЧП в 13:54 мск в городе закрыли на прием и выпуск воздушных судов аэропорт «Бегишево». Информация об этом появилась в официальном канале Росавиации. Позднее, в 14:03 мск, ограничение сняли. Параллельно в республике вводили режим «Беспилотной опасности» — с 13:56 мск до 14:04 мск, следует из данных МЧС.

Напомним, что 31 марта в 01:51 мск в республике вводили режим «Ракетной опасности», который продлился 1,5 часа.

Наталья Жирнова