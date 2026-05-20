Дошли до крыши: Минстрою Татарстана поставили на вид за увлечение автономными котельными в новостройках

Рустам Минниханов раскритиковал министра строительства и ЖКХ республики Марата Айзатуллина за массовую установку крышных котельных в новостройках Татарстана

Итоги отопительного сезона-2025/2026 и подготовку к предстоящей зиме обсудили на заседании правительства РТ практически в полном составе. Прохождение прошлогоднего отопительного периода выявило не только «старые болячки» в коммунальных сетях, но и обнажило новые уязвимости. Ими оказались крышные газовые котельные: зарубежных запчастей нет, ремонт в рамках программы капитального ремонта жилья невозможен. «Мы должны найти решение, мы не можем оставить жителей без тепла», — призвал разобраться раис Татарстана Рустам Минниханов. Казанские власти предложили последовать опыту Москвы, где котельные вывели из состава общедомового имущества и передали на обслуживание сервисной компании. Правда, каким окажется тариф на индивидуальное отопление, осталось неясным. Подробнее — в материале «Реального времени».

Без резонансных отключений, но аварий все еще много

Крупные города Татарстана прошли отопительный сезон 2025/2026 годов без страшных ЧП, оборачивающихся в мороз многочасовыми отключениями тепла и воды. Аварийных ситуаций с перерывом в подаче тепла больше чем на 24 часа не зафиксировано, обрисовал общую картину прохождения зимы глава Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов РТ в прошедший отопительный период. Он длился с 12 сентября по 15 мая — почти 250 дней. За это время особенно высокий риск возникновения сложных порывов сохранялся на коммунальных сетях Нижнекамска. Но, как заметил Рустам Минниханов, обошлось без «особых эксцессов», хотя сети были «доведены до ручки».

Несмотря на холодную, но спокойную зиму 2026 года, общее количество коммунальных аварий оказалось высоким. За отопительный период 2025—2026 годов в Татарстане произошло около 4,3 тыс. аварий в сфере ЖКХ, и четверть из них сопровождались отключением тепла, сообщил результаты сезона премьер-министр РТ Алексей Песошин. В ГИС РТ «Народный контроль» поступило 5 992 уведомления, по 4 984 из которых были приняты меры. Кроме того, Государственная жилищная инспекция получила 13 127 обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление услуг.

Миллиарды на борьбу с порывами в сетях

Антилидерами стали Нижнекамск (382 случая), Казань (315 случаев), Альметьевск (192 случая). Учитывая 250-дневный срок сезона, нетрудно догадаться, что энергетикам приходилось ограничивать подачу тепла в жилых массивах почти каждый день. Наиболее значимые инциденты произошли в Казани и Набережных Челнах, где отключение тепла составило от 2,5 до 7 часов соответственно.

Премьер-министр Татарстана попросил руководство республиканского Минстроя, руководителей теплоснабжающих организаций и глав муниципальных районов усилить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2026—2027 годов. Им рекомендовали усилить гидропромывку, опрессовку и диагностику сетей.

Одна из причин аварийности — износ коммунальных сетей, треть из них нуждается в замене, сообщил министр строительства и ЖКХ Марат Айзатуллин. В прошлом году был отремонтирован 721 км сетей, или 2,6% от общего количества. На эти цели было направлено 12,6 млрд рублей в рамках программы по обновлению объектов коммунального хозяйства. В этом году запланированы те же объемы — около 12,5 млрд рублей. Кроме того, утверждены 64 инвестиционные программы с объемом финансирования 18,1 млрд рублей. Миллиарды рублей уходят на борьбу с порывами в сетях, но окончания пока не видно.

Другая беда — несанкционированное подключение к газу, что приводит к человеческим трагедиям. И еще одна проблема — долги жителей за услуги ЖКХ, сумма которых приблизилась к 10 млрд рублей.

— Аварийность, износ сетей, задолженность и безопасная эксплуатация газового оборудования требуют постоянного контроля, — резюмировал Марат Айзатуллин.

В заключение он предложил проводить заседания штаба по подготовке к зиме чаще — раз в две недели.



Энергетики против малой генерации на крыше

Угрозу в прохождении предстоящего отопительного сезона-2026/2027 обнаружили в крышных газовых котельных, которые обеспечивают тепло и подогрев воды. В республике давно появилась мода на установку автономных источников генерации в многоквартирных жилых домах. ТСЖ отказываются от централизованного теплоснабжения и переходят на индивидуальное отопление, так как его стоимость оказывается в разы ниже, чем у традиционного поставщика. Причем эта практика получила широкое распространение у застройщиков МКД, но впоследствии оборачивается неприятностями. Собственники не могут провести ремонт котельных, а муниципальные власти не могут получить акт Минэнерго РФ о готовности города к отопительному сезону.

— В последнее время сложилась практика строительства отдельно стоящих источников теплоснабжения. Застройщики обращаются в Госкомитет за установлением тарифов на тепловую энергию для обслуживания одной или двух котельных. Проблема в том, что возникают риски ненадлежащей подготовки и прохождения отопительного периода. В случае значительных неисправностей оборудования или сетей у таких организаций попросту могут отсутствовать резервы для проведения аварийно-восстановительных работ, — обратил внимание глава Госкомитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов.

По его словам, застройка микрорайона «Алсу» в Альметьевске проектировалась на техническом решении с установкой крышных котельных на всех многоквартирных домах микрорайона. В результате вмешательства Госкомитета Альметьевские тепловые сети совместно с «СМП-Нефтегаз» прорабатывают подключение нового жилого комплекса к действующей или перспективной системе теплоснабжения.



Но есть и другие примеры. Строящийся детский сад в поселке Октябрьском Зеленодольского района, школа в микрорайоне Садак Мензелинска, здание дома детского творчества в Бавлах, школа в Агрызе предполагают строительство блочно-модульных котельных, хотя здесь работают единые теплоснабжающие организации.

В первые годы с эксплуатацией крышных котельных проблем не возникает, но потом расходы на восстановление становятся уже существенными. В качестве примера Ренат Гайнутдинов привел ЖК по улице Галеева, 24а в Альметьевске. Рядом дома отапливаются от централизованного источника, а этот — крышной котельной. Похожие примеры есть в Казани, Менделеевске, добавил глава регулятора.

«Вы не только министр строительства, но и ЖКХ»

— С чем связано? Почему новые объекты у нас не отработаны?— обратился Минниханов к главе Минстроя за разъяснениями.

— Мы запрашиваем техусловия у районов. Они сообщают, что технических условий по теплу нет, котельная загружена, поэтому мы переходим на блочно-модульную котельную, — оправдывался Марат Айзатуллин.

— Вы не только министр строительства, но и ЖКХ. Почему сами не знаете, где есть мощности и где нет мощностей? Разберитесь, — поручил Минниханов.

Для казанцев с крышными котельными введут особый тариф?

Крышные котельные в МКД остаются проблемным вопросом Казани, согласился глава исполкома Рустем Гафаров. В столице эксплуатируется 21 котельная, их оборудование выходит из строя, выпуск зарубежных запчастей прекращен. К наиболее проблемным относятся сегодня крышные котельные на Олонецкого, 4 и Карбышева, 57—59, уточнил он. Отчасти по этой причине Казань оказалась в числе тех городов, кто с опозданием получил акт Минэнерго РФ о готовности к отопительному сезону.

— Физический и моральный износ их оборудования затруднит получение допуска к зимней эксплуатации. С каждым годом собственникам крышных котельных все сложнее получать разрешительные документы, обеспечивать надежное теплоснабжение, безопасную эксплуатацию газового оборудования. Проблема эксплуатации крышных котельных заключается в том, что, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, они являются составной частью отопительной системы многоквартирного дома и, таким образом, входят в состав общего имущества дома, — заявил Гафаров.

Соответственно, их содержание осуществляется в рамках платы граждан за содержание общего имущества, без учета специфики данного оборудования, необходимости его модернизации, подготовки к зиме и прочего. Жильцы этих домов оплачивают по факту потребляемый котельными газ и электроэнергию, а на содержание котельных отдельные средства не предусмотрены. Вместе с тем, по информации регионального оператора капремонта, замена крышных котельных не входит в разрешенный вид работ по программе капитального ремонта многоквартирных домов.

Глава исполкома Казани предложил использовать опыт Москвы, где решением правительства котельные выведены из состава общего имущества многоквартирных домов и отнесены к объектам теплоснабжения. К ним применяются другие тарифы, что позволило привлечь сервисные компании. Раис воспринял эту идею с должным пониманием, так как другого варианта решения нет. По его словам, речь не идет о том, чтобы отобрать имущество, а о гарантированном и безопасном теплоснабжении.

— Мы должны найти решение, мы не можем оставить жителей без тепла, — призвал разобраться Рустам Минниханов.