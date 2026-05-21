Метеорологи предупредили о жарком лете в Казани: июль может побить рекорд десятилетия

В столице Татарстана «будет ощутимо теплее», чем в 2025 году

Жителей Казани ожидает жаркое лето с температурой воздуха ощутимо теплее климатической нормы. По прогнозу метеорологов «Яндекс Погоды», июль может стать самым жарким за последние 10 лет.

— Лето 2026 года в Казани будет ощутимо теплее климатической нормы. Июль может стать самым жарким за последние 10 лет. Да и по сравнению с 2025 годом лето будет ощутимо более теплым. В помесячном разрезе выделяется более жаркий, чем обычно и чем год назад, июнь, — говорится в прогнозе «Яндекс Погоды».

В целом, как отмечают специалисты, лето 2026 года в России ожидается более теплым по сравнению с предыдущим сезоном. Однако существенных климатических аномалий в большинстве регионов страны прогноз не предполагает.

Для прогноза использовалась технология «Метеум», которая анализирует метеоданные и формирует прогнозы с применением алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.

В мае в Татарстане установилась аномально жаркая погода. В выходные среднесуточные температуры были выше средних многолетних значений на 9—10 градусов. В ближайшие дни в республике сохранится жара до +33 градусов.

Зульфат Шафигуллин