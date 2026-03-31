В Татарстане возбудили дело после ЧП на предприятии в Нижнекамске
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту инцидента на промышленном предприятии в Нижнекамске.
Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, расследование ведет Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
По данным следствия, 31 марта 2026 года на территории одного из промышленных предприятий Нижнекамска в цехе произошел хлопок. По предварительной информации, это произошло из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе.
В результате инцидента есть пострадавшие. Их точное количество устанавливается.
В настоящее время следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России совместно с оперативными подразделениями проводят следственные действия. Выполняется осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия. Также назначен комплекс судебных экспертиз.
