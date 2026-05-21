Российским банкам рекомендовали усилить контроль за внесением наличных

Центробанк советует тщательнее анализировать источники происхождения наличности

Российским банкам рекомендовано усилить контроль за операциями по внесению наличных денег. С таким заявлением выступил Центробанк России.

Решение принято с целью пресечь случаи отмывания денежных средств и проведения сомнительных сделок. Банкам предстоит тщательнее анализировать источники происхождения наличности у физических и юридических лиц.

— Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, — говорится в сообщении.

Под проверки не попадут физические лица, в отношении которых банки имеют документы, подтверждающие финансовое положение человека, источники его дохода и состояние деловой репутации.

Напомним, с конца прошлого года в России усилился вывод наличных денег.

Зульфат Шафигуллин