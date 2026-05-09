Всем тем, которых забывать нельзя: бессмертный полк «Реального времени»

Страницы семейной истории сотрудников нашей редакции, часть I

В День Великой Победы редакция «Реального времени» публикует рассказ о наших дедах и прадедах, которые завоевали для нас возможность жить. Наш бессмертный полк большой: в каждой семье есть память о Великой Отечественной. Бесстрашная радистка и пропавший без вести артиллерист. Героический пулеметчик и храбрый ефрейтор. Юный танкист и машинист поезда, вывозивший детей Ленинграда. Мобилизованные и добровольцы. Дошедшие до Берлина и прошедшие Советско-японскую войну. Все это наши славные предки. Этим проектом мы заявляем: мы помним. И знаем, что забыть не имеем права.

Александр Третьяков, главный редактор:

— Мой прадед, Николай Михайлович Малютин, родился в 1901 году. В сентябре 1941 года был призван на фронт из города Токмак Киргизской ССР. Служил в 385-й стрелковой дивизии, был старшим сержантом, командиром орудия.

В октябре 1943-го был награжден медалью «За отвагу», в сентябре 1944 года — орденом Славы III степени (за отражение контратаки противника), в феврале 1945-го — орденом Отечественной войны II степени (за уничтожение огневых точек противника при наступлении на Бишофсбург).

Николай Михайлович Малютин (1901—1972). предоставлено Александром Третьяковым

Вот что было написано в наградном листе: «В наступательном бою за город Бишофсбург Восточной Пруссии 29.01.1945 года тов. Малютин выкатил пушку на прямую наводку и меткими выстрелами и вместе с расчетом уничтожил 2 огневые пулеметные точки противника, которые сильно мешали продвижению вперед наших строевых подразделений, тем самым обеспечив выполнение боевой задачи. Город был взят».

После войны прадед работал в колхозе, умер в 1972 году.

Василя Ширшова, заместитель главного редактора:

— Мой дедушка, Саид Гатинович Сафин, родился в 1918 году. Война застала его в Белоруссии, где он проходил срочную службу в армии. Его сразу отправили на фронт, так что дома, в родной Киргизии, он не был с 1939 года и до окончания Великой Отечественной. Дед служил пулеметчиком в составе 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии. Прошел всю войну до Берлина, был трижды ранен, контужен, но всегда возвращался в строй. Войну окончил в звании сержанта.

Четвертое ранение он получил в ходе тяжелых боев в Германии в апреле 1945 года. За десять дней до Победы командир отправил его с группой солдат прикрывать наши войска во время переправы через Одер под вражеским огнем. С заданием они справились, но из десяти человек вернулись только трое, включая деда. За проявленный героизм их представили к награде. Приказ о присвоении медали «За отвагу» сержанту Сафину зачитали, но вручить медаль не успели — в тот же день его тяжело ранили в другом бою и без сознания увезли в госпиталь. Пока он лечился, война закончилась.

Саид Гатинович Сафин (1918—1996). предоставлено Василей Ширшовой

Дедушка вернулся домой, в Кызыл-Кия, пошел работать на шахту, несмотря на то, что осколочные ранения в спине давали о себе знать всю жизнь. С бабушкой они родили и воспитали пятерых детей, построили два дома — один смыло наводнением. О войне он не любил рассказывать, лишь однажды упомянул другу о неполученной медали. Когда мама узнала об этом, она написала письмо в Центральный архив Минобороны, там подняли документы и нашли приказ. Так, спустя несколько десятилетий награда нашла своего героя — ее вручили деду только в 1975-м, на 30-летие Победы.



Радиф Кашапов, заместитель главного редактора:

— Мой дедушка по маме — Хакимзян Закирович Биккинин. Он родился в 1924 году, жил в деревне Епанчино, место это теперь скрылось под водой после создания Куйбышевского водохранилища.

На фронт ушел в 1943 году, был ефрейтором, про войну, как водится, рассказывать не любил, вспоминал иногда лютые фронтовые зимы. Домой вернулся лишь в 1949 году, потому что воевал в Советско-японской войне в Китае. Да и путь потом в ТАССР из тех далеких краев был не близкий.

Хакимзян Закирович Биккинин. предоставлено Радифом Кашаповым

Знаю, что потом он, бравый военный, пришел однажды на речку Мешу, где собиралась молодежь из окрестных деревень, там увидел мою бабушку Галиябану из деревни Агайбаш, на третью встречу они сговорились — и он ее увез в родную деревню. После войны он был председателем рабочего комитета и председателем колхоза, а в старости разводил пчел.

Его отец Закир до войны был председателем сельсовета. Погиб в 1944-м, похоронен в братской могиле под Ленинградом. Его старший сын Галимзян тоже не вернулся с фронта. Погиб на фронте и брат Закира Габдрахман. А вот их брат Шакир дошел до Берлина.

Людмила Губаева, редактор специальных проектов:

— Мой дедушка по маме, Андрей Васильевич Степанов, ушел на фронт в 1943 году из деревни Козяково-Челны (ныне это Рыбно-Слободский район). Было ему тогда 16 лет, он выдал себя за семнадцатилетнего. Четверо его старших братьев — Иван, Яков, Василий и Трофим — с фронта не вернулись. Поэтому в нашей семье 9 Мая — день памяти, скорби и благодарности.

Дед служил на Западном фронте. Поскольку он умел управлять трактором, его определили в танковые войска. Он участвовал в освобождении Прибалтики, там был ранен: пуля прошла навылет через грудь с левой стороны, чудом не задев сердечную сумку. О войне дедушка не рассказывал — только об одном эпизоде, как однажды им пришлось чуть ли не целые сутки сидеть по шею в ледяной воде — прятаться от вражеских самолетов, пока танки переходили переправу. Потом дедушка участвовал в освобождении Польши, в числе семейных реликвий — его медали и орден Красного Знамени.

Андрей Васильевич Степанов (1927—1998). предоставлено Людмилой Губаевой

После окончания войны остался в Германии, когда организовывали Западную группу войск — работал на урановых рудниках в городе Ауэ. Вернулся в родную деревню он только через 10 лет — в 1953 году. У Ивана и Якова остались семьи, и дедушка поддерживал их как мог — помог вдовам вырастить племянников и племянниц. А сам много лет работал председателем колхоза, получил звание Героя Социалистического Труда.

Мой прадед со стороны отца, Алексей Иванович Артамонов, родился в 1901 году в селе Троицкий Урай (ныне Рыбно-Слободский район Татарстана). К началу войны у него было трое сыновей и дочь. В апреле 1942 года прадеда призвали на фронт. Он служил в 90-м гвардейском стрелковом полку 29-й гвардейской стрелковой дивизии.

Алексей Иванович Артамонов (1901—1943). предоставлено Людмилой Губаевой

Судя по документам, которые удалось найти, его боевой путь окончился в июне 1943 года в Смоленской области. Мартом 1944-го обозначен документ о выбытии. Алексей Иванович пропал без вести, мы не знаем даже, смогли ли его похоронить.

Александра Шарафиева, бильд-редактор:

— Мой прадед, Иван Андреевич Калинин, родился в 1901 году. Всю войну он прошел машинистом, водил поезда снабжения, от которых зависели жизни на передовой.

Однажды, когда он вел особенно важный состав с провиантом и оружием, в поезд попал вражеский снаряд. Удар пришелся прямо в котел паровоза. Чтобы залатать пробоину, по инструкции требовалось заглушить машину и ждать трое суток, пока котел полностью остынет, но задержать доставку на фронт на такой срок означало оставить бойцов без еды и патронов. Тогда решили выждать лишь сутки. Дед обмотал голову старой телогрейкой, натянул на себя толстый ватник и ватные штаны и полез прямо в нутро раскаленного котла лудить. Работал он там, задыхаясь и обвариваясь, но дело свое сделал, залатал пробоину и спас поезд. Выбрался с тяжелейшими ожогами, но довел состав до точки назначения. За это его наградили орденом Ленина.

Иван Андреевич Калинин (1901—1969). предоставлено Александрой Шарафиевой

А еще он водил поезда с эвакуированными детьми из Ленинградской области, вывозил маленьких из зоны боевых действий целыми составами. За эти рейсы его тоже представили к награде, но, к сожалению, в семье уже не помнят, к какой именно.

Прадедушка всю жизнь, до самой своей смерти в 1969 году, так и проработал машинистом. Можно сказать, умер в кабине.

Сергей Заболотский, технический директор:

— Моя бабушка, Марфа Егоровна Заболотская, родилась в 1920 году в Архангельске, поступила в медицинский институт, но началась война. Студенты стали инструкторами противовоздушной и химической обороны, дежурили на улицах во время бомбежек и проводили занятия с населением. В 1942-м вместе с подругами ушла на фронт — стала радисткой армейской газеты «Боевой путь» 32-й армии Карельского фронта.

Работать приходилось очень много: регулярно было три приема сводок Совинформбюро, приказов Верховного Главнокомандующего, последних вестей с фронта... Нужно было услышать правильно информацию (притом что фашисты глушили наши станции и мешали вести прием), напечатать информацию, для того чтобы наборщики смогли сверстать ее. Ведь читатели на передовой зачитывали каждый номер своей фронтовой газеты буквально до дыр.

Бабушка вспоминала, что руки были разбиты в кровь о клавиши пишущей машинки, трескались от холода, но заменить ее было некому. Жили в землянках, спали в одежде, бодрствовали ночами в наушниках.

Марфа Васильевна Заболотская. предоставлено Сергеем Заболотским

Газета продвигалась за читателями, поэтому редакционная машина была постоянно в движении. Бабушка вспоминала эпизод, когда кончилось горючее и машина отстала от передовых частей. Подходило время приема. Что делать? Решено было антенну забросить на сосну и вести прием прямо в лесу. В эту ночь бабушка приняла семь сводок об освобождении городов и других населенных пунктов.

Всегда оставался в ее памяти и заброшенный барак, где на стенах было множество рвущих душу надписей: «Прощайте, нас угоняют в Германию!», и привлекательный пестрый шнурок на мосту, который чуть не стоил жизни. Хорошо, что девчата заметили его вовремя, иначе машина подорвалась бы на вражеской мине.

В семье хранятся бабушкины награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», памятные часы, подаренные указом маршала Советского Союза министра обороны А.А. Гречко.

День Победы Марфа Егоровна встретила в Кирове да так там и осталась. Работала в «Кировской правде» машинисткой, в редакции встретила свою половинку — дедушка был ответственным секретарем газеты. По здоровью на фронт его не взяли. Уже потом в Кировском библиотечном техникуме бабушка получила образование, там и осталась работать в кабинете библиографии.

Ее не стало на 87-м году жизни, последние 10 лет она была незрячая — сказалась фронтовая контузия. До последних дней бабушка могла назвать имена всех сорока пяти своих однополчан, так тренировала память, уже потеряв зрение... Так дороги ей были эти люди, с которыми три года делила и радости, и горести, с которыми уже в Кирове встретила день Великой Победы.

Резеда Гилямова, специалист по кадрам:

— Мой дедушка, Шайхутдин Гиламутдинович Гиламов, родился в 1918 году в деревне Шигаево. В армию он ушел служить в октябре 1939 года. К тому моменту у них с бабушкой, Гельжихан Ахметсафаевной, уже были дети.

Согласно документам, найденным в архиве, во время Великой Отечественной войны дедушка служил в войсковой части 6839, точных данных о которой мы не нашли. По одним сведениям, это были курсы младших лейтенантов, по другим — стрелковый полк, дислоцировавшийся у западных границ СССР.

Шайхутдин Гиламутдинович Гиламов (1918—1985). предоставлено Резедой Гилямовой

Во время войны он получил ранение в руку — кисть у него срослась после этого неправильно, последствия остались на всю оставшуюся жизнь. Дошел до Германии, а потом воевал в Советско-японской войне. Только после нее он вернулся домой. Работал в колхозе, возил хлеб. Они с женой вырастили восьмерых детей. Никогда не рассказывал о том, как воевал, всегда молчал. Говорил только, что те, кто пришли без единой царапины и повсюду громко бахвалятся о своих военных подвигах, скорее всего, сидели в окопах и носки штопали.

Умер дедушка 30 марта 1985 года. К сожалению, его ордена были утрачены, но в детстве я их видела.

Радифа Мингалева, корреспондент корпоративного блока:

— Нурулла Шафикович Шафиков, мой дедушка, родился 2 сентября 1924 года в деревне Тат-Чодроял, которая сейчас входит в состав Моркинского района Республики Марий Эл. Ему было 16 лет, когда началась война. 22 июня 1941 года в деревне должен был быть Сабантуй. Однако в том далеком 41-м все получилось по-другому. Сабантуй был отменен. Начались проводы на фронт. В первые же недели войны деревня опустела.

Старший брат дедушки Шарифулла Шафиков на момент начала войны уже служил в рядах Советской Армии. Он был призван на срочную службу в апреле 1941 года и оказался в числе первых, кто встал на защиту страны. Первое печальное известие, пришедшее в нашу в семью, тоже относится к нему — он пропал без вести уже в августе 41-го года.

Дедушка и его отец Шафик Яппаров ушли на фронт с разницей в несколько дней — в августе 1942 года. Им больше не суждено было встретиться. Через год, в сентябре 1943-го, пришла весть о гибели отца. Мы до сих пор не знаем, где похоронены он и его старший сын.

Нурулла Шафикович Шафиков (1924—2005). предоставлено Радифой Мингалевой

Дедушку призвали 17 августа 1942 года, ему тогда было семнадцать лет, свое совершеннолетие он встретил уже в рядах Красной Армии. На фронт дедушка попал в ноябре, свой путь он начал неподалеку от Сталинграда, а закончил в составе III Белорусского фронта в Берлине. Дед принимал участие в наступательных операциях в Белоруссии и восточных районах Польши, в форсировании Вислы. Здесь дедушка стал очевидцем разрыва снаряда, жертвой которого стал Иван Черняховский — командующий III Белорусским фронтом. Потом были бои за Центральную Польшу, а в апреле 1945-го советские войска вошли в Берлин.

Дедушка был представлен к ордену Красной Звезды, но по каким-то неведомым нам причинам награда ему вручена не была. Его наградили медалью «За отвагу». На портале «Память народа» я нашла то самое представление к ордену, в нем есть характеристика, написанная дедушке его командиром взвода:

«В период подготовки и прорыва обороны противника в Восточной Пруссии гвардии красноармеец Шафиков, будучи стрелком комендантского взвода, показал себя исключительно дисциплинированным и исполнительным бойцом, точно и в срок выполняющим даваемые ему приказания вышестоящими начальниками. Во время неоднократных обстрелов противником района расположения КП дивизии тов. Шафиков показал образцы смелости и отваги и никогда не терял самообладания, всегда отлично нес караульную службу по охране штаба дивизии. За исключительно добросовестное отношение к выполнению приказаний вышестоящих начальников и личную дисциплинированность ходатайствую о награждении т. Шафикова правительственной наградой орденом «Красная Звезда».

Дедушка также награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью Жукова и многочисленными юбилейными медалями.



Домой дедушка вернулся в 1947 году, обосновался у себя в деревне, женился. Почти двадцать лет трудился на должности бригадира в колхозе, 5 лет был его председателем. Удостоился звания «Ветеран труда». Они с бабушкой вырастили пятерых детей.

Нурулла Шафикович умер в 2005 году на 81-м году жизни. На тот момент у него было 13 внуков и восемь правнуков, а сейчас правнуков уже 28, есть даже одна праправнучка.

Нурулла Шафикович с внуками. предоставлено Радифой Мингалевой

Для меня самый главный его титул — конечно, любящий нас дедушка! Он всегда был рядом. Научил меня кататься на велосипеде, в любое свободное время читал сказки, чтобы вечером удивить нас новой историей. Делал со мной уроки, мастерил из дерева игрушки, санки, да такие, которым завидовали все ребята. Бабай плакал, когда я, окончив школу, уезжала в Казань. Он верил в меня больше, чем кто-либо другой, умел найти нужные слова, чтобы поддержать, подбодрить. Эти беседы и сейчас периодически вспоминаю. Они были круче, чем сессии у психолога, когда тяжело или надо принять какое-то решение. Дедушка — человек, который сыграл большую роль в моей жизни.

Евгений Федоров, дизайнер-иллюстратор:

— Мой дедушка, Евгений Иванович Федоров, был призван в ряды Красной Армии в 1941 году, в Сармановском РВК Татарской АССР. Ушел на фронт, командовал взводом, прошел Украину, Польшу, Болгарию, Молдавию и Румынию. Во время службы получил звание старшего сержанта. Отличился в бою с фашистами 26 октября 1943 года при наступлении на населенный пункт Новое Липово: во время контратаки уничтожил двоих немецких солдат и одного офицера. За проявленный героизм и мужество награжден медалью «За отвагу».

Всего за время войны дедушка был трижды ранен, после последнего тяжелого ранения в Германии долгое время провел в госпитале. Евгений Иванович Федоров был награжден двумя медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», и получил благодарность от Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза Сталина за овладение городами Люблин (24.07.44 г.), Демблин (26.07.44 г.), Минск-Мазовецкий (31.07.44 г.).

Евгений Иванович Федоров. предоставлено Евгением Федоровым

Вот что вспоминает о нем мой отец, Владимир Евгеньевич Федоров:

— Папа демобилизовался в 1946 году. В послевоенное тяжелое время устроился на работу в Сармановскую МТС помощником бригадира тракторной бригады, помогал восстанавливать сельское хозяйство. В этом же году он женился, бабушка работала на метеостанции в Сарманово. Очень любил свою работу, мог разобрать трактор до винтика и собрать заново. Имел много благодарностей и грамот. Брался за любую работу, не было такого, чтобы он отказал кому-то. За его самоотверженный труд его все любили. Он и нам прививал любовь к труду: когда занимался ремонтом машин и мотоциклов, мы сидели рядом и смотрели. Я уже тогда понял, как устроен двигатель, умел его разобрать и собрать, починить. А в выходные дни мы с ним ездили на рыбалку, ходили на охоту. Он любил прогуляться по лесу на лыжах, посидеть на берегу с удочкой. Охотники его знали как мастера по ремонту ружей, а когда появилось радио и телевидение, он ремонтировал и эти устройства. Всегда у него была работа! Жаль, конечно, что прожил он недолго — всего 54 года. В 1980 году его не стало. Говорил: «Вот, сынки. Мы выиграли такую страшную войну. Победили всю ту военную мощь, что шла к нам с Запада. Теперь вы будете жить и строить хорошую, спокойную жизнь. Ведь не зря мы проливали кровь и добили врага в его логове, прогнали с нашей земли».

Наталья Жирнова, корреспондент новостного отдела:

— Когда началась война, семья моего прадеда, Константина Степановича Сахно, жила в Воронеже. У Константина Степановича была бронь от призыва на фронт — он занимал руководящий пост в Тресте консервной промышленности. Но когда фронт стал приближаться к Воронежу, прадед отправил жену, двух дочерей и старика отца в эвакуацию в Узбекистан, а сам пришел в военкомат записываться добровольцем.

Его направили на ускоренные курсы Академии артиллерии им. Дзержинского, после чего прадед отправился на фронт. По документам, он поступил на службу 24 февраля 1942 года. Последовательно имел звания младший воентехник, техник-лейтенант. В боях на Курской дуге получил тяжелую контузию, долго лечился в госпиталях и в 1944 году был демобилизован из армии.

Константин Степанович Сахно. предоставлено Натальей Жирновой

После этого Константин Степанович забрал из эвакуации семью, которая почти год не получала от него писем, и поехал в станицу Славянскую Краснодарского края. Туда его направили работать директором на местный консервный завод, который он восстанавливал после военных разрушений и еще несколько десятилетий руководил им до 1958 года.

Галия Гарифуллина, корреспондент новостного отдела:

— Мой прадедушка, Калимулла Гарифуллович Гарифуллин, родился 6 декабря 1908 года в деревне Мурали Свияжского уезда Казанской губернии. До войны он работал трактористом в Муралинской МТС. В Красную Армию его призвали 26 августа 1941 года, и до апреля 1942 года прадед находился в учебном лагере для военнослужащих в Суслонгере (Марийская АССР).

В апреле — июле 1942 года в Юдино была сформирована 53-я танковая бригада. В ее составе был отправлен в Горьковскую область и мой прадедушка в звании младшего сержанта. С 8 мая 1942 года бригада уже была на фронте в Воронежской области.

С 10 февраля 1943 года Калимулла Гарифуллович воевал в 1023-м стрелковом полку в артиллерийской батарее. С 18 февраля по 29 октября 1943 года воевал в составе 1023-го стрелкового полка, который входил в состав 307-й стрелковой дивизии 13-й армии. 29 октября 1943 года был ранен в правую кисть и контужен под городом Новозыбков, после чего 4 месяца и 15 дней лечился в эвакогоспитале в Шилово.

Калимулла Гарифуллович Гарифуллов (1908—1994). предоставлено Галией Гарифуллиной

4 марта 1944 года прадеда отпустили домой — комиссовали по ранению. По прибытии он до пенсии работал бригадиром тракторной бригады при Муралинской МТС. Был награжден медалью «За победу над Германией». Умер в 1994 году.

Еще один мой прадедушка, Бадретдин Бурганович Бурганов, родился 10 сентября 1913 года в деревне Алькеево (Тетюшский уезд Казанской губернии). На войну он был мобилизован 27 сентября 1941 года Фрунзенским РВК Москвы. Он воевал в 14-м мотоциклетном полку, в 911-м и 1116-м стрелковых полках. Освобождал от фашистов Киев, Одессу, Молдавию и Румынию. В составе III-го Украинского фронта дошел до Болгарии, был ранен, лечился в госпиталях.



Прадедушка трижды побывал в плену и трижды убегал к своим. Один раз его сдал немцам украинский крестьянин. В другой раз украинская семья спасла его от фашистов, рискуя погибнуть всем составом — немцы не церемонились с теми, кто укрывал красноармейцев.

Бадретдин Бурганович Бурганов (1913—1997). предоставлено Галией Гарифуллиной

После войны прадедушка работал в Зеленодольске сварщиком. Он был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени. Умер он в 1997 году, в 83 года.

Продолжение следует.