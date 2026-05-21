В Кремле исключили риск сокращения поставок топлива внутри страны из-за атак БПЛА

«Топливный баланс в России обладает необходимой компенсационной системой» — Песков

В Кремле исключили риск сокращения поставок топлива внутри страны из-за атак БПЛА на объекты энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах производство (топлива) может сокращаться, но это связано в том числе и с сезонными профилактическими работами, — цитирует Песков «Интерфакс».

По его словам, топливный баланс в стране обладает необходимой компенсационной системой. Минэнерго держит этот вопрос на постоянном контроле.



