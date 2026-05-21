В Казани утвердили новые места для 17 летних веранд и четырех торговых объектов

В городе продлили льготу на такие объекты, позволяющую владельцам кафе и ресторанов бесплатно размещать летние веранды на муниципальной земле

Фото: Мария Зверева

В Казани утвердят изменения в схеме размещения сезонных торговых объектов и точек общественного питания. Согласно документу, который проходит антикоррупционную экспертизу, новые летние веранды появятся в нескольких районах города.

В историческом центре, Вахитовском районе, сезонные кафе разместятся на улицах Баумана (веранды рядом с «Домом чая», отелем «Регина», ресторанами «Супра» и «Мархаба»), Петербургской, Некрасова и Кави Наджми,10. Напомним, что дом Свешникова, который находится по этому адресу, в конце марта выставили на продажу за 700 млн рублей.

В Приволжском районе новые веранды откроются на улицах Шаляпина, 26 (в доме находится три кофейни) и Зорге, 82. Советский район пополнится сезонными объектами на проспекте Альберта Камалеева, 26/12 и улице Ю. Фучика, 143. В Московском районе летнее кафе появится на улице Декабристов, 79.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно документу, в парке «Черное Озеро» планируется открыть книжный магазин площадью до 50 квадратных метров. На набережной озера Кабан разместятся мобильные торговые точки с мороженым и напитками. На бульваре по улице Серова установят вендинговые аппараты. При этом из схемы исключены некоторые торговые объекты на улице Шигабутдина Марджани (вблизи домов №2 и 4).

Напомним, что в Казани продлили льготу на летние веранды, позволяющую владельцам кафе и ресторанов бесплатно размещать летние веранды на муниципальной земле. В 2025 году в городе работало 128 веранд — против 50 до введения льготы.

Наталья Жирнова