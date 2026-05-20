«Есть заблуждение, что жертвой мошенников чаще становятся пожилые или доверчивые люди»

В Татарстане объем ущерба от действий злоумышленников снизился на 13% за год, чаще на уловки попадались работающие женщины

В Татарстане объем ущерба от действий мошенников с начала 2026 года снизился на 13%, до 1,5 млрд рублей. Предлоги для звонков остались без изменений: взлом аккаунта на «Госуслугах», обновление данных сим-карт, инвестиции и прочие. Чаще всего на уловки попадались работающие женщины со средним уровнем образования, проживающие в городе. Подробнее о том, как защитить себя от аферистов, почему при краже средств нужно сперва обратиться в банк и почему люди попадаются на обманы, — в материале «Реального времени».

«Предлоги, которые используют мошенники, остаются все теми же»

За январь — апрель 2026 года в Татарстане зарегистрировали 4 539 преступлений (-18,6% за год), связанных с мошенничеством. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 1,5 млрд рублей (-13% за год, или на 227 млн меньше). Такие цифры на пресс-конференции озвучил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий УБК МВД по республике, Радис Юсупов.



— Предлоги, которые используют мошенники, остаются все теми же, в том числе сохранение денежных средств от несанкционированных переводов на Украину. Они представляются сотрудниками Федеральной службы финмониторинга, правоохранителями, якобы из-за взлома личного кабинета на портале «Госуслуг», оформления доверенностей, займов. Представляются сотрудниками банка, используя предлог сохранения денег граждан, сотрудниками налоговых служб, а также операторами сотовой связи, которые помогут обновить данные сим-карты, — доложил спикер.

Еще одна «любимая» тема аферистов — инвестиции, когда обманщики предлагают возможность получать дополнительный заработок на разных платформах. Кроме того, мошенники крадут деньги граждан через различные покупки в интернете.

Есть и классические ссылки о шансе выиграть приз и прочие, которые приходят от аферистов на электронную почту, звонки от курьеров насчет доставки цветов весной. При этом мошенники стали еще и рассылать ссылки со списком отключения горячей воды. Однако перейдя по этой «строчке», жертва попадает на фишинговый сайт, сообщил на пресс-конференции замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.



— Так, может прийти сообщение якобы от управляющей компании со ссылкой на график отключения горячей воды. Такие же сообщения могут приходить при поступлении в вузы. Просим быть бдительными вас и ваших близких, — рассказал он.

Юсупов обратил внимание на то, что злоумышленники, представляясь сотрудниками тех или иных ведомств, часто просят доказать законность происхождения лежащих на счету или даже дома накоплений, однако настоящие представители банков и других структур ни при каких обстоятельств этого не требуют. Осознание данного факта поможет не попадаться на мошеннические уловки. Также сберечь средства от недобросовестных действий поможет защита своих учетных записей и готовность к звонку от «незнакомцев» как себе, так и своим близким, оформление замозапрета на кредиты через «Госуслуги» или в МФЦ и оформление запрета на выпуск сим-карт.

— Помимо этого есть сервис «Вторая рука». Что это за сервис? Если ваших близких, родных обманули мошенники и они стали совершать им переводы, то доверительному лицу обманутого приходит уведомление о подтверждении или отклонении такой операции. Его можно подключить в банке, придя в кредитную организацию вместе, например, с мамой, и поставить лимит суммы в 50 или 100 тыс. рублей. Каждый день мы такие переводы не совершаем, поэтому подобное предупреждение защитит накопления ваших близких, — поделился он.

«Чаще всего на уловки мошенников попадались работающие женщины»

За 2025 год банки пресекли 134 млн попыток мошенников похитить деньги со счетов. Это почти вдвое больше, чем в 2024-м. Такие меры помогли сберечь от краж аферистами почти 14 триллионов рублей, рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России — Национального банка по республике Елена Кирсанова.



— Есть распространенное заблуждение, что жертвой мошенников чаще становятся пожилые или доверчивые люди, но на самом деле обмануть мошенники могут человека с любым уровнем дохода, возраста и социального статуса. Причем портрет пострадавшего по России совпадет с портретом пострадавшего в Татарстане. В 2025 году чаще всего на уловки мошенников попадались проживающие в городе, работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. Наибольший интерес у мошенников вызывают экономически активные люди в возрасте от 25 до 64 лет, — сообщила Кирсанова.

По ее словам, треть (29%) опрошенных жителей республики хотя бы раз сталкивались с мошенниками, а 9% лишились своих средств. Чаще всего обманщики выходят на связь через звонки (о чем сообщили 50% опрошенных), а также мессенджеры и электронную почту. Причем, как показала статистика, женщин чаще обманывают при звонках и СМС, а мужчин — через мессенджеры, сайты и приложения.

— Большая часть опрошенных граждан, пострадавших от действий мошенников, потеряли сумму в размере до 20 тыс. рублей… Подчеркну, что даже если похитили незначительную сумму, то нужно сначала обязательно обратиться в обсуживающий банк, а потом в правоохранительные органы. Почему? У Банка России есть база данных о мошеннических операциях. Она формируется на основе информации, которую другие кредитные организации передают после каждого обращения клиента о несогласии с операцией. Эти сведения ЦБ ежедневно направляет в другие банки, и, прежде чем осуществить перевод, кредитная организация обязана проверить, не находится ли в базе данных реквизиты получателя средств, — объяснила спикер.

Кроме того, при краже денег нужно заблокировать карту, в течение суток написать в банке заявление о несогласии с операцией, взять выписку по счету и обратиться в полицию, предъявив полученные справки от банка.

«Очень важно развивать критическое мышление и саморегуляцию»

У мошенников получается обманывать население за счет того, что 80% решений человек принимает на эмоциях. Причем злоумышленники чаще всего играют на таких чувствах, как страх, жадность, надежда, сочувствие, любопытство, доверие, вина и ответственность, сообщила начальник отдела психологической помощи Республиканского центра «Навигатор» Аделя Анисимова, подчеркнув, что обманщики создают сразу «коктейль эмоций».



— Здесь важно уметь говорить «нет» и понимать, что большинство мошенников начинают с мягкого давления: сначала льстят, а потом просят о чем-то… Также очень важно развивать критическое мышление, саморегуляцию и эмоциональный интеллект… В любой ситуации дайте себе время, 5—10 секунд, не торопитесь с ответом, начинайте следить за дыханием, посчитайте до пяти, — сказала психолог.

Она добавила, что наш мозг под вилянием эмоций теряет способности к критическому мышлению. Если же человек даже в якобы критической ситуации положит трубку и даст себе «передышку», то он поможет мозгу переключиться.

В качестве тренировки она рекомендовала проверить, как вы реагируете на те или иные ситуации в магазине, включая просьбы незнакомых людей: успели ли подумать перед принятием решения или сразу включились и делаете то, что говорят.

Еще при общении с «неизвестными» можно использовать технику «мягких отказов» или «отказов без чувства вины». К ним относятся фразы: «Мне нужно время, чтобы подумать», «Я не буду принимать решение под давлением». Спокойные и длительные ответы в данном случае помогут человеку прийти в себя и осмыслить ситуацию, резюмировала Анисимова.