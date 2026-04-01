МЧС эвакуировало в Москву из Нижнекамска 10 пострадавших при пожаре на предприятии

Их сопровождали врачи, психологи и специалисты Минздрава

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Москву самолетом МЧС России эвакуированы 10 пострадавших при пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Они приземлились в аэропорту в Жуковском. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

— Самолет Ил‑76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске. Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек, — сказали в министерстве.

Пострадавших сопровождают врачи аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава РФ.

Ранее генеральный директор предприятия Марат Фаляхов сообщил, что в результате пожара на НКНХ за медицинской помощью обратились 68 человек, 21 госпитализирован, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибли два сотрудника «Нижнекамскнефтехима».

Трагедия унесла жизнь пожарного 29‑й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан — командира отделения Марата Назипова.

При проведении поисково‑спасательных работ и тушении пожара пострадали еще трое сотрудников 29‑й пожарной части МЧС России.



Рената Валеева