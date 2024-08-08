Законы о майнинге и запрете треш-стримов, новый сбой YouTube, надвижка моста через Каму
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 августа.
- Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на регулирование криптовалют, защиту выплат военнослужащим, положение об управлении президента по госполитике в сфере ОПК, закон о возможности признать нежелательными организации, учрежденные иностранными госорганами, и закон, направленный на борьбу с неэтичным контентом в интернете.
- В Татарстане успешно провели надвижку моста через Каму, соединяющего левый и правый берега реки. Мост протяженностью 1,3 км является частью нового обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, строящегося в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Открытие движения по мосту запланировано на декабрь этого года.
- Шеф-редактор «Бизнес Online» Алексей Брусницын оштрафован на 60 тысяч рублей за публикацию статьи, признанной судом заведомо недостоверной. Решение суда последовало после обращения Генпрокуратуры в Роскомнадзор, которая посчитала статью вводящей граждан в заблуждение.
- Специалисты объяснили причины замедления работы YouTube в России. В стране наблюдаются проблемы с работой видеохостинга, которые начались еще неделю назад. По словам руководителя департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, причиной сбоев может быть износ оборудования для кеширования и игнорирование предложений Google по прямым точкам входа в сервис. Ситуация усугубляется перераспределением трафика на заблокированные ресурсы, что приводит к увеличению нагрузки и замедлению работы YouTube. Депутат Госдумы Денис Парфенов призвал Роскомнадзор не замедлять и нормализовать работу видеохостинга.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и покушении на убийство в результате ранения военкора Евгения Поддубного в Курской области. Журналист получил ранение в результате обстрела со стороны украинских войск и находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. Ведется расследование для установления причастных к нападению.
- Известный казанский журналист Сергей Кощеев, первый главный редактор «Реального времени», получил тяжелые ранения во время боевых действий на Авдеевском направлении в ДНР. Он потерял руку и получил осколочные ранения и сейчас находится в военном госпитале, где проходит лечение и реабилитацию.
- Олимпиада в Париже вышла на финишную прямую. Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков, выступавшие в заезде на 500 метров, заняли четвертое место, а спортсменка Олеся Ромасенко не сумела пройти в полуфинал по гребле на каноэ.
- Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников татарстанского АО «Ремдизель»: заместитель генерального директора Игорь Зарахович получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а слесарь Владислав Рагузин удостоился почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Награды присуждены за выдающиеся достижения в сфере машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.
- В Казани наблюдается значительный рост туризма: за первые полгода 2024 года число посетителей увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным OneTwoTrip, Казань вошла в топ-5 популярных российских направлений, а спрос на поездки в город этой осенью вырос на 12,5%. Сами жители Татарстана в 2024 году чаще стали отправляться в туристические поездки по России. Кабмин республики продлил государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» до 2027 года.
- Троицкая церковь в селе Верхний Багряж Заинского района, построенная в 1880-х годах, станет объектом культурного наследия. Несмотря на аварийное состояние, церковь сохранила историческую и архитектурную ценность. Сейчас планируется ее реставрация, на которую уже выделено 15,2 млн рублей, а в будущем планируется направить еще 42 миллиона.
- В Татарстане наблюдается рост числа детей с близорукостью. Специалисты связывают это с ранним использованием смартфонов и планшетов. Важно водить детей на осмотр к офтальмологу ежегодно, чтобы своевременно выявить и скорректировать проблемы со зрением.
- Главе СК Александру Бастрыкину доложат о деле мигранта в Татарстане. Следственный комитет России расследует дело о мошенничестве, совершенном мигрантом в республике. По данным следствия, мужчина, заключив договор на строительные работы, получил деньги, но не выполнил обязательств и скрылся. Возбуждено уголовное дело по факту хищения 110 тысяч рублей у местного жителя.
- На реконструкцию административных и бытовых корпусов «Нижнекамскнефтехима» направят 13 млрд рублей. Объем инвестиций составил 746 млн рублей. Реконструкция уже завершена на первом из восьми включенных в программу объектов. В планах — благоустройство прилегающей территории.
- С 8 августа Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, включая тщательную проверку всех граждан и грузов. Правительство Эстонии объяснило это необходимостью предотвратить нарушения санкций и перевозку запрещенных товаров. Ожидается, что время пересечения границы значительно увеличится из-за детального досмотра.
- Таганский районный суд Москвы признал видеоблогера и журналиста Юрия Дудя* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Это решение было принято после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала иск против Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева.
- В Казани появятся две новые платные парковки: на улице Терегулова (45 мест) и улице Мулланура Вахитова (114 мест). Стоимость парковки составит 30 рублей в час. Кроме того, внесены изменения в количество парковочных мест на других улицах города: на улице Парижской Коммуны их стало больше, а на улице Петербургской — меньше.
Ключевые события 897-го дня специальной военной операции на Украине:
- Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях, нанеся поражение нескольким подразделениям ВСУ. В боях противник потерял более 460 военнослужащих, технику, включая бронетехнику, артиллерию и два склада с боеприпасами.
- Российские военные обнаружили замаскированный боекомплект украинских войск в Курской области. После анализа полученных данных по нему был нанесен точный удар из гаубицы Д-30, который уничтожил боекомплект. Об этом свидетельствуют кадры объективного контроля.
- Российские войска нанесли удары по украинским цехам сборки беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники в 164 районах. В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
- Российские войска «Южной» группировки продвинулись на более выгодные позиции в Донецкой области, нанеся удар по подразделениям ВСУ в районах Часов Яра, Григоровки и других населенных пунктов. В ходе боев ВСУ потеряли более 660 военнослужащих, а также технику, включая американские БТР М113 и гаубицы М777, польские САУ Krab и британские САУ AS-90.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 636 самолетов, 278 вертолетов, 29 402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16 937 танков и других боевых бронированных машин, 1 398 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 976 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 528 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья Пузикова
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Справка
* Признан иноагентом на территории РФ.