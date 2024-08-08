Каноистка из России Олеся Ромасенко завершила свое участие на Олимпиаде

Фото: Динар Фатыхов

Российская спортсменка Олеся Ромасенко не сумела пройти в полуфинал соревнований по гребле на каноэ на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже.

В первом четвертьфинале она показала результат 47,92 секунды и заняла четвертое место. В полуфинал прошли только две первые спортсменки. Ромасенко была заявлена только в этой дисциплине и завершила свое участие в Играх.

Сегодня каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков представят Россию в финале соревнований каноэ-двоек на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.

Рената Валеева