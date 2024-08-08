Путин подписал закон о возможности признать нежелательными организации, учрежденные иностранными госорганами

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому организации, в которых учредителями выступают иностранные госорганы, могут быть признаны нежелательными на территории страны. Документ приказа опубликован на портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Ранее на территории России нежелательными можно было признать только те организации, которые управлялись неправительственными иностранными обществами. После подписания нового закона нежелательной может быть признана любая деятельность, которая представляет угрозу основам конституционного строя страны.

В случае признания организации нежелательной на нее будут распространяться все ограничения, действующие для нежелательных НПО. Однако закон не будет распространяться на организации, членом которых является Россия, а также на организации, которые входят в структуру органов госвласти иностранного государства.

Напомним, в начале августа Совет Федерации одобрил поправки к закону, которые распространяют административные штрафы за участие в работе нежелательных иностранных или международных неправительственных организаций на все зарубежные организации, включенные в реестр нежелательных.

Разиль Самигуллин