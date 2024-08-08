Владимир Путин утвердил положение об управлении президента по госполитике в сфере ОПК

Президент России Владимир Путин утвердил положение об управлении главы страны по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий указ признает основные задачи и функции управления, а также его полномочия, сообщает РИА «Новости».

Согласно положению, в список основных задач управления входят организация и представление президенту России предложений по вопросам формирования и реализации госполитики в сфере ОПК, в том числе:

повышения эффективности деятельности организаций ОПК;

формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа;

осуществления технологической модернизации организаций ОПК;

совершенствования механизмов поставок вооружения, военной и специальной техники для нужд Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов.

Также основными функциями управления являются обеспечение мобилизационной готовности организаций ОПК и их подготовки. Управление при реализации своих функций взаимодействует с различными ведомствами страны на разных уровнях.

Напомним, в начале июля правительство России увеличило размер субсидий для льготных кредитов, предоставляемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции.

Разиль Самигуллин