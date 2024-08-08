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Владимир Путин утвердил положение об управлении президента по госполитике в сфере ОПК

17:00, 08.08.2024
Владимир Путин утвердил положение об управлении президента по госполитике в сфере ОПК
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил положение об управлении главы страны по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий указ признает основные задачи и функции управления, а также его полномочия, сообщает РИА «Новости».

Согласно положению, в список основных задач управления входят организация и представление президенту России предложений по вопросам формирования и реализации госполитики в сфере ОПК, в том числе:

  • повышения эффективности деятельности организаций ОПК;
  • формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа;
  • осуществления технологической модернизации организаций ОПК;
  • совершенствования механизмов поставок вооружения, военной и специальной техники для нужд Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов.

Также основными функциями управления являются обеспечение мобилизационной готовности организаций ОПК и их подготовки. Управление при реализации своих функций взаимодействует с различными ведомствами страны на разных уровнях.

Напомним, в начале июля правительство России увеличило размер субсидий для льготных кредитов, предоставляемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции.

Разиль Самигуллин

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