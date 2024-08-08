Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя* на 40 тыс. рублей
Видеоблогера и журналиста Юрия Дудя* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы, ему предстоит выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Неделю назад стало известно, что глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина намерена обратиться в суд с иском против Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева.
В ноябре 2023 года столичная прокуратура проверяла журналиста по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.
Справка
* Признан иноагентом на территории РФ.
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