Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя* на 40 тыс. рублей

Видеоблогера и журналиста Юрия Дудя* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы, ему предстоит выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Неделю назад стало известно, что глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина намерена обратиться в суд с иском против Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева.

В ноябре 2023 года столичная прокуратура проверяла журналиста по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.